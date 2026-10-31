Pekas ut som kullens bästa – 7 år efter virala målet

Milton Westermark blev känd redan som 8-åring.

Foto: Simon Eld och Instagram (skärmbild).

SKYTTISHALLEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

”Att en 8-åring gör ett lacrosse-mål med 360-gradersvändning händer inte ofta”.

Orden kom från hockeyprofilen Pavel Barber när han 2019 publicerade ett klipp från Leksands hockeyskola. Ett klipp som innehöll ett drömmål från Milton Westermark, och som därefter också gick viralt på sociala medier med reaktioner världen över.

– Det bara kom, berättade Milton själv för Expressen i en intervju.

Men därefter har resan också fortsatt på lika imponerande vis.

När Västerbotten nu, sju år senare, intog Örnsköldsvik var det med en av TV-puckens främsta kedjor, där Milton Westermark hyllats stort efter nio poäng på fyra kvalmatcher.

– De har en förstakedja som är otroligt bra, och jag skulle vilja säga att Milton Westermark är den bästa 2011:an jag har sett. Jag tycker att han är otroligt bra. Jag tror att det kan bli en kille som vi får se i landslagen och verkligen ta en ledande roll där de kommande åren. Jag tycker att man ska hålla honom på den nivån med det han gör i Skellefteå och i TV-pucken, sa Martin Jansson inför slutspelet i "Framtidens stjärnor".

Westermark själv är dock ödmjuk inför det hela.

– Det var roligt att höra, men det är inget jag tänker på jättemycket. Det är bara att gå ut och njuta, och spela, säger han när hockeysverige.se träffar honom efter 6–1-segern mot Uppland i en av placeringsmatcherna.

"Det var coolt då när man var åtta år"

Precis som han visade 2019 har Milton Westermark också legat före många andra i sin kull i startblocken av hockeyresan. Något han visade 2025 då han som enda spelare född 2011 var med i U16-SM.

Det där målet har dock alltid följt med.

– Det kommer väl upp någon gång då och då. Det är kul att påminna honom om det. Han är bra, säger kedjekamraten ˙Theodor Hermansson.

Milton Westermark fortsätter:

– Det var ganska länge sedan så jag tänker inte på det så mycket, men det var roligt då i stunden.

– Det var mer förut. Nu får jag inte höra det så jättemycket längre, fortsätter han.

Hur var det att få den uppmärksamheten då?

– Det var riktigt roligt. Det var coolt då när man var åtta år.

Du har inte försökt dig på något liknande på senare år nu?

– Nej, det var några år sedan kanske. Det har inte hänt nyligen.

Idolerna är också detsamma som när det där lacrosse-målet gick in.

– Det är Connor McDavid och Alexander Ovechkin. Ovechkin tittade jag mycket på när jag var liten.

– Det var roligt när han tacklades mycket, och sköt direkt när han fick pucken, och gjorde ju mål också. McDavid, ja, han är ju hur snabb som helst. Det är alltid roligt att se när han får pucken.

Tar sikte på landslaget: "Förhoppningsvis"

TV-pucken, som innehöll ett uttåg i kvartsfinal mot Skåne, är dock bara ett av stegen i Milton Westermarks karriär. Hemma i Skellefteå U18 är han redan en av lagets främsta poängspelare med nio mål och sju assist på nio matcher.

– Det har varit riktigt roligt. Vi har fått några puckar, kanske inte den bästa utdelningen, men vi har krigat på bra, säger Westermark om att spela TV-pucken med Västerbotten:

– Jag tycker att vi är riktigt starka. Vi har kommit ihop bra som lag på de här två veckorna som vi har varit med varandra, och jag tycker att alla kämpar på bra, fortsätter han om 11-kullen.

Kedjekamraten Theodor Hermansson får även en del kredd av löftet.

– Det är riktig enkelt att spela med honom, man får puckarna, vi har bra kemi och hittar varandra bra, säger Westermark.

Vad har du för egna mål efter TV-pucken?

– Såklart att komma hem och göra en bra säsong i Skellefteå, ta oss till slutspel, SM.

Och utöver det, vad siktar du på?

– Jag vet inte. Förhoppningsvis ta en landslagströja, avslutar Milton Westermark.