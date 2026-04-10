Poängkungen lämnar allsvenskan – flyttar utomlands
George Diaco är förlorad för svensk ishockey. Efter att ha slutat trea i Hockeyallsvenskans poängliga lämnar han nu Kalmar HC för spel i Vasa Sport i den finska toppligan.
Han kom till Sverige för spel i Hockeyettan 2023.
Tre år senare lämnar George Diaco som en toppspelare i Hockeyallsvenskan. 24-åringen är klar för finska Vasa Sport efter att ha varit Kalmar HC:s poängkung den gångna säsongen.
Liiga-klubben meddelar på fredagen att forwarden skrivit ett kontrakt som gäller över kommande säsong.
– Jag är verkligen entusiastisk över att flytta till Sport. Jag har hört mycket gott om både supportrarna och staden och jag ser verkligen fram emot att komma dit, säger Diaco i ett pressmeddelande.
George Diaco klar för finska Vasa Sport
George Diaco slutade trea i den allsvenska poängligan med 54 poäng (25+29) på 52 matcher den gångna säsongen. I slutspelet blev det sedan tre mål på sex matcher innan Kalmar åkte ut i kvartsfinalen mot Södertälje SK.
Tidigare har han även tillhört Tranås och Västervik i Hockeyettan, där han gjorde 56 poäng på 46 matcher under delar av två säsonger. Han värvades sedan till Vimmerby i november 2024 och svarade för för 28 poäng på 32 matcher i Hockeyallsvenskan under fjolårssäsongen.
Totalt blev det 40 mål och 82 poäng på 84 allsvenska matcher.
I Vasa blir Diaco bland annat lagkamrat med tidigare SHL-målvakten Joni Ortio samt svenske forwarden Kalle Miketinac, som var uthyrd till Örebro under slutskedet av den här säsongen.
