Förklaringen till Färjestads dominans: "Vi kanske bara glömde"

Johan Ekberg gästar All In Hockey för att prata om Färjestads dominans i SHL. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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13 raka matcher med poäng – 36 av 39 möjliga poäng.

Färjestad har rivstartat säsongen och tagit ett järngrepp om serieledningen i SHL. 5–4-segern mot Brynäs på torsdagen gjorde att man blev det första laget sedan Leksands IF 1975 att ta poäng i 13 raka omgångar.

Inför säsongen pratades det om de regerande mästarna Skellefteå AIK som den stora guldfavoriten. Men här och nu är det laget från Karlstad som får de stora superlativen.

I All In Hockey gästar Johan Ekberg från Värmlands Folkblad för att prata om värmlänningarnas starka säsongsstart och vad som ligger bakom den.

Den gemensamma faktorn i alla resonemang är tränaren Cam Abbott. FBK tog positiva steg i rätt riktning när han klev in i båset efter Jörgen Jönssons avsked redan förra säsongen, men det positiva kapital han byggde upp försvann när Karlstad-laget tappade 3–0 i matcher till förlust 3–4 i kvartsfinalen mot Rögle BK.

Målvakternas framgång – gynnas av systemet

– De var ett av SHL:s bästa lag efter att Cam Abbott tagit över, och sedan gjorde de det ingen annan lyckats med – att falla igenom på ett sätt som ingen annan fallit igenom tidigare. Vi kanske bara glömde att de spelat bra hockey under våren, och det har de ju bara fortsatt med, säger Johan Ekberg.

Målvakterna, och framför allt landslagsuttagne Melker Thelin, har lyfts fram som nyckelspelare i FBK:s vassa start. Ekberg poängterar att både Thelin och Emil Larmi varit bra men att deras siffror till viss del är ett resultat av den defensiv som Abbott lyckats sätta.

– Det har inte riktigt spelat någon roll vem som har stått, och då får vi tro att det är mer systemet än att målvakterna har överpresterat något enormt, säger VF-journalisten. Jag tror att Färjestads spelsystem får dem att fungera bra och nu har de fått total jackpott.

Se hela intervjun med Johan Ekberg och avsnittet av All In Hockey i videospelaren.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.