I Expressens podcast Hockeypuls avslöjar Peter Forsberg att han under slutet av sin karriär tackade nej till ett jätteerbjudande från en KHL-klubb.

Detta pågrund av återkommande skadeproblematik.

– Jag orkade inte åka runt och spela och vara helt värdelös hela tiden, säger han i Hockeypuls.

Få svenska hockeyspelare har större meriter än Peter Forsberg, som var en av världens bästa hockeyspelare under 90- och 00-talet. ”Foppa” var också under perioden 1999-2004 en av NHL:s bäst betalda spelare och även mot slutet av sin karriär skulle han bli erbjuden feta lönekuvert.

Under säsongen 2009/10 spelade Forsberg i MoDo i elitserien och under hösten samma säsong tog en KHL-klubb kontakt med centern för att erbjuda honom ett monsterkontrakt.

– Ja, vad ska man säga… Jag fick väl ett erbjudande som var ganska oklart. Det var att dra till Ryssland och spela i KHL när jag var hemma med Modo. Det var ett ganska bra erbjudande som jag tackade nej till, berättar ”Foppa” i Hockeypuls.

Forsberg uppger att den ryska klubben var beredda att betala honom 30 miljoner kronor för att spela den resterande delen av säsongen med dem. Vilken KHL-klubb det var vill han dock inte avslöja.

Tackade nej på grund av skadeproblematik

Anledningen till att han avböjde erbjudandet uppger han var en fotskada han dragits med under lång tid. Det var inte bara KHL som fick nobben, utan Forsberg ska också ha tackat nej till ett erbjudande från sin före detta klubb Philadelphia Flyers.

– Jag tackade nej till Philadelphia efter år ett också. Det var ju 60 miljoner som jag sade nej till för jag tyckte inte att foten funkade. Jag kunde inte skriva på om jag inte fick ordning på det där. Jag orkade inte åka runt och spela och vara helt värdelös hela tiden. Det spelade ingen roll hur mycket pengar man fick. Jag ville verkligen få till det, säger han i Hockeypuls.

Efter flera operationer för att få bukt med fotskadan och flera försök till comeback valde Peter Forsberg till slut att lägga av. Han spelade sina sista matcher säsongen 2010//11 med Colorado Avalanche i NHL.

Source: Peter Forsberg @ Elite Prospects