Donald Brashear är inte beredd att lägga skridskorna på hyllan än.

53-åringen är klar för en ny hockeycomeback.

Donald Brashear, här under sin tid i MoDo Hockey. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under 1990- och 2000-talet var Donald Brashear en av NHL:s största busar. På 1 025 matcher i NHL noterades han för hela 2 634 utvisningsminuter och han är därmed på 15:e plats på listan över spelarna som har flest utvisningsminuter i NHL:s historia. Han gjorde sig känd som en slagskämpe och tuffing på isen som ofta kastade handskarna och delade ut tunga smällar. Säsongen 1998/99 i Vancouver Canucks vann Brashear NHL:s utvisningsliga med hela 372 utvisningsminuter på 77 matcher. Det är den tionde högsta noteringen av en spelare under en och samma NHL-säsong.

Det kom sedan som en stor överraskning när Donald Brashear plötsligt dök upp i Sverige och värvades till MoDo Hockey i SHL säsongen 2014/15. Brashear var då 42 år gammal och fyllde 43 under sin tid i Örnsköldsvik. Han gjorde däremot inget större avtryck utan på 16 matcher i MoDo-tröjan noterades Brashear bara för ett mål samt åtta utvisningsminuter.

Donald Brashear tillbaka på isen – efter struliga tiden

Efter tiden i MoDo har Donald Brashear fortsatt spela hockey på lägre nivåer hemma i Kanada. Men 2024 såg Brashear ut att avsluta hockeykarriären för gott. Nu står det dock klart att den före detta busen gör en ny comeback. 53 år gammal är han nämligen klar för spel i Corner Brook Royals som spelar i CWSHL (Central West Senior Hockey League) i Kanada. Detta bekräftas av klubben på deras Facebook-sida.

Utanför isen har Brashear haft en strulig tid efter proffskarriärens slut. Han har bland annat blivit gripen för både skadegörelse och kokaininnehav 2019. 2021 öppnade han sedan upp för The Athletic om sina drog- och alkoholproblem som ledde till att han gick i personlig konkurs. Så sent som i februari tidigare i år ska Donald Brashear även ha gripits av polis misstänkt för misshandel.

Donald Brashear inledde sin NHL-karriär i Montréal Canadiens säsongen 1993/94. Han kom sedan att göra 16 säsonger i världens bästa hockeyliga där han även spelade för Vancouver Canucks, Philadelphia Flyers, Washington Capitals och New York Rangers. Totalt noterades Brashear för 205 poäng på 1 025 matcher i NHL.

Source: Donald Brashear @ Elite Prospects