Doldissvensk tar över – ersätter landsmannen

Danska Ålborg Pirates har hittat sin ersättare till Jonas Holmström.

Det blir svensken Daniel Johansson som tar över ansvaret som huvudtränare.

Nyligen stod det klart att BIK Karlskogas nya huvudtränare blir Jonas Holmström efter ett år i Ålborg Pirates. Nu har den danska klubben hitta ersättaren. Och man fortsätter på det svenska spåret i form av 33-årige Daniel Johansson, som tar steget upp från sin roll som assisterande.

– Daniel har visat starka professionella färdigheter under sin tid som assisterande tränare. Han har en gedigen kunskap om våra spelare, vår spelstil och de krav som följer med att vara en ambitiös klubb som Aalborg Pirates, säger sportchefen i ett uttalande på klubbens hemsida.

Det blir Daniel Johansson första jobb som huvudtränare på seniornivå. Han har tidigare varit junioransvarig i både Rögle och Malmö.