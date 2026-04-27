Tar över topplaget: ”Passar väl in i den identitet som vi vill stå för”

BIK Karlskoga har gjort klart med tränaren som ska ersätta Dennis Hall.

Det blir Jonas Holmström, tidigare i MoDo och HV71, som tar över BIK.

– I Jonas får vi en modern och hårt arbetande coach med höga ambitioner att fortsätta utveckla Bofors framåt, säger sportchef Torsten Yngveson.

Jonas Holmström, här med Mattias Karlin i MoDo, är klar som huvudtränare för BIK Karlskoga. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Efter tre säsonger med Dennis Hall har BIK Karlskoga fått leta efter en ny huvudtränare som ska ta över klubben från och med nästa säsong.

Nu har Bofors hittat sin nya tränare. Valet faller på Jonas Holmström som närmast kommer från ett tränarjobb i danska Aalborg Pirates.

– Det känns väldigt bra och inspirerande att vara en del av BIK Karlskoga. Det är en klubb som jag hyser stor respekt för, ända sedan jag själv mötte dem som spelare. Jag ser fram emot att få fortsätta bygga vidare på den inslagna vägen som har visat sig vara framgångsrik för Bofors, säger Holmström på klubbens hemsida.

Jonas Holmström går från Danmark till Karlskoga

Jonas Holmström har tidigare varit huvudtränare för Tranås i Hockeyettan samt HV71:s U20-lag. Han har även varit assisterande tränare för HV71 i SHL och MoDo i både HockeyAllsvenskan och SHL. Närmast kommer han från en sejour som huvudtränare i Danmark med Aalborg Pirates. Där förde han klubben till en fjärdeplats i tabellen innan de åkte ut med 4-1 i matcher direkt i kvartsfinal.

Nu har Jonas Holmström skrivit på ett tvåårskontrakt som ny huvudtränare för BIK Karlskoga.

– I Jonas får vi en modern och hårt arbetande coach med höga ambitioner att fortsätta utveckla Bofors framåt. Han är en offensivt lagd tränare som passar väl in i den struktur och identitet som BIK vill stå för, och tillsammans med övriga i ledarstaben kommer han bidra med driv, engagemang och ett fortsatt starkt ledarskap, säger sportchef Torsten Yngveson.

Vid sin sida kommer Jonas Holmström fortsatt att ha assisterande tränarna Marcus Kull och Arto Miettinen som båda har kontrakt över den kommande säsongen.

Source: Jonas Holmström @ Elite Prospects