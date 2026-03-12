Övertidshjälte – veckor efter att familjen skjutits ihjäl

Mitt i en tragedi som skakat en hel stad fick hockeyn skriva ett ögonblick som nästan känns för osannolikt för att vara sant. Bara veckor efter att ha förlorat sin mamma, sin bror och sin morfar i den dödliga skjutningen vid en high school-match klev Colin Dorgan fram – och blev hjälte. I dubbel förlängning avgjorde han semifinalen och skickade Blackstone Valley Prep till final i Rhode Islands Division II.

Colin Dorgan blev övertidshjälte – en kort tid efter att flera familjemedlemmar skjutits ihjäl. Foto: DailyFaceoff.com

Sport kan ibland kännas som en slumpmässig rad av händelser – där vinnare och förlorare, hjältar och skurkar avgörs av ren tillfällighet. Men ibland tycks ödet själv ingripa och skapa en berättelse som är mer osannolik – och mer rättvis – än någon fiktion.

På onsdagen gjorde high school-eleven Colin Dorgan det avgörande målet för Blackstone Valley Prep när laget tog sig till final i Rhode Islands Division II. Målet fick en närmast filmisk inramning: ett friläge i dubbel förlängning mot Portsmouth High School.

Absolutely unreal moment. Colin Dorgan of Blackstone Valley, whose family members were killed in shooting at Lynch Arena, is OT hero https://t.co/0GYiJxGv2L — Mark Divver (@MarkDivver) March 12, 2026

Bara några veckor tidigare hade Dorgan drabbats av en ofattbar tragedi. Hans mamma, bror och morfar dödades i skjutningen som inträffade under en high school-match i Pawtucket i delstaten Rhode Island den 16 februari.

Förlorade sin mamma, sin bror och morfar i skjutningen

På bröstet bar Dorgan en patch med initialerna för sina bortgångna familjemedlemmar – hans mamma Rhonda Dorgan, hans bror Aidan Dorgan och hans morfar Gerald Dorgan – som ett sätt att hedra deras minne.

Efter matchen beskrev han själv ögonblicket i en intervju med lokal media.

– Det var övertid. Jag fastnade lite i offensiven där. Min gode vän Cam spelade fram pucken till mig och jag hör bara publiken. Att få sätta den mellan benen på målvakten… det är det största ögonblicket i mitt liv, sa Dorgan.

Ingen på isen var mer värdig att bli hjälte än Dorgan. Han och hans kvarvarande familj kommer aldrig att få verklig rättvisa för förlusten av sina nära och kära – men åtminstone för en stund tycktes hockeygudarna ge honom ett ögonblick av katharsis genom det avgörande målet i förlängningen.

Enligt Pawtuckets polischef Tina Goncalves dödades Dorgans mamma, bror och morfar i skjutningen som ägde rum i Dennis M. Lynch Arena. Även den misstänkta gärningspersonen omkom. Tre andra personer skadades i händelsen, och den misstänkta – Rhondas tidigare partner Roberta Dorgano – avled efter att ha skjutit sig själv.