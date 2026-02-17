En high school-match i ishockey i Pawtucket, Rhode Island, förvandlas till en tragedi när en beväpnad man öppnar eld i ishallen. Tre personer, inklusive den misstänkte skytten, mister livet och flera vårdas med livshotande skador.

Polisavspärrningar runt Dennis M. Lynch Arena i Pawtucket efter måndagens dödsskjutning. Foto: AP Photo/Mark Stockwell

Lokala myndigheter i Pawtucket, Rhode Island, meddelade på måndagen att tre personer, inklusive den misstänkte gärningsmannen, dödades i en skottlossning under en high school-hockeymatch.

Ytterligare tre personer skadades i skjutningen, som inträffade på Dennis M. Lynch Arena på måndagseftermiddagen. Enligt Pawtuckets polischef Tina Goncalves dog skytten av en självförvållad skottskada bara minuter efter att ha öppnat eld i ishallen.

Goncalves uppgav att dådet förefaller vara en ”riktad” attack som kan ha sin grund i en familjetvist. En person avled på platsen, medan en annan senare dog av sina skador efter att ha förts till ett lokalt sjukhus, tillade hon.

De tre skadade vårdas på sjukhus och befinner sig i kritiskt tillstånd, enligt Goncalves. Hon offentliggjorde inte identiteten på skytten eller någon av offren.

Matchen streamades online – spelare och ledare flydde från båsen

Skjutningen ägde rum under en match mellan samarbetslagen Coventry/Johnston och Blackstone Valley. Matchen sändes via en streamingtjänst för ungdomsidrott, och bilder från skottlossningen – som inträffade under pågående spel och fick båda lagen att fly från bänkarna och isen – spreds i sociala medier under måndagen.

Pawtucket är en stad i Providence County i nordöstra Rhode Island, belägen strax söder och väster om delstatsgränsen till Massachusetts. Enligt den amerikanska folkräkningen 2020 hade Pawtucket 75 604 invånare.

AHL-laget Providence Bruins, som spelar sina hemmamatcher fem miles därifrån i Amica Mutual Pavilion, publicerade ett uttalande efter skjutningen på måndagen.

”Våra tankar är med alla som påverkats av de tragiska händelserna under high school-hockeymatchen i Dennis M. Lynch Arena i Pawtucket i dag”, stod det i uttalandet på nätet. ”Medan vi inväntar mer information uttrycker vi vårt stöd till samhället och berömmer räddningspersonalens insatser.”