Anton Gradin är klar för Marseille.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Det var i onsdags som Hockeysverige kunde berätta att Anton Gradin fortsätter sin karriär i Frankrike och Marseille. Forwarden hamnade i en avig sits efter att Sparta Sarpsborg gått i konkurs bara en vecka innan seriepremiären. 26-åringen stod då plötsligt utan en ny klubb.

Men nu har det alltså löst sig till nästa säsong.

Det här blir hans andra utlandsäventyr i karriären efter att tidigare ha gjort två säsonger i EV Zugs akademi i den schweiziska andraligan. Nu väntar spel i Ligue Magnus .

Anton Gradin presenterad av Marseille

Marseille ligger femma i ligan med två segrar och en förlust första tre matcherna. Anton Gradin väntas nu vara en toppspelare i laget under säsongen. Svensken har sedan tidigare ett par starka säsonger i Hockeyallsvenskan bakom sig. Under en säsong stod han för 27 mål och totalt 37 poäng i Tingsryds AIF.

Dessutom har han spelat för Djurgårdens IF Hockey, Västerås IK och IF Troja-Ljungby.

Kontraktet med den franska klubben är skrivet över en säsong.