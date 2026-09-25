Comebacken dröjer - kan tvingas till operation

Måns Carlsson.

MoDo Hockey väntar på ett tydligare besked kring Måns Carlsson. Carlsson har varit borta en längre period på grund av tarmsjukdom och nu har det fastställts vad som är problemet. Han har diagnostiserats av ulcerös kolit, vilket är en inflammation i tarmarna och har sen i fredags varit inlagd på sjukhuset rapporterar ÖA .

Läkarna vill göra en operation men Carlsson har valt att avvakta eftersom han känner sig bättre nu än innan.

– Jag mår bättre och blir det en operation blir rehabiliteringstiden självklart längre. Samtidigt kanske jag bara skjuter fram problemen om jag inte gör det. Om jag förstått det rätt blir det stomipåse i några månader i så fall. Sen kopplar de ihop en tarm med en annan... det är så jävla mycket konstiga grejer, säger han till tidningen.

Fortfarande oklart när forwarden är tillbaka: "Blivit bakslag"

När Carlsson är tillbaka i matchspel är oklart och kan dröja. Han har varit med på is men har varit tvungen att avstå på grund av hur tarmen har reagerat.

– Jag var på is för ett tag sedan, men deltog inte i några övningar. Pulsen såg bra ut i alla fall. Jag har kört lite tuffare på fysen och sen har det blivit bakslag, sen vet jag inte vad det beror på.

I en tidigare intervju förklarade Carlsson att han hoppades på att kunna börja träna inom några veckor, men det har inte blivit verklighet.

Hoppas kunna se matchen ikväll

Ikväll möter Modo Leksands IF, en stormatch som kan sluta hur som helst. På grund av sin diagnos har inte Carlsson kunnat vara med laget och sett alla matcher hittills men matchen ikväll hoppas han kunna se.

– Förhoppningsvis får jag en hel permis så att jag kan se matchen, säger han