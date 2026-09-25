Läs även: En stor genomgång av alla JVM-aktuella spelare.



Säsongen är igång och vi har börjat få ett hum av var juniorerna står just nu. I Framtidens stjärnor kommer nu konceptet "JVM-kollen" att bli återkommande fram till truppen tas ut. I dagens avsnitt avhandlas framför allt Brynäs-talangernas status.

Inte minst Gustav Hillström som fick chansen i en toppkedja i tisdags - och tog den.

Centern är aktuell för Junior-VM, men anses fortfarande vara en outsider. Kan han fortsätta att få chansen i Brynäs kan det dock räcka vägen in i truppen.

– Det krävs nog att han är ordinarie i Brynäs. Då har han nog hyfsade chanser att komma med, även om han på intet sätt är given så tror jag ändå att chansen finns. Brynäs vill ge honom chansen, det är ingen slump att de lånade ut Leo Sundqvist och Charlie Forslund men behöll Gustav Hillström i A-laget. Det är han som är först i kön av de här killarna. Det som talar för honom är ju att Magnus Hävelid inte är rädd att peta större stjärnor för att få in en till rollspelare. Det har vi sett många exempel på genom åren, säger Måns Karlsson.

Statusen på Milton Gästrin

En annan Brynäs-talang som är intressant just nu är Milton Gästrin. Han väntas vara en toppcenter i årets JVM-lag. Däremot har inte hans säsong kommit igång än. En skada som vägrar att ge med sig har gjort att säsongspremiären har skjutits på flera gånger.

Det trots att han varit på is en längre tid.

– Det som är så märkligt med det där är att, han åkte på skada med juniorlandslaget i augusti, då var det inte så farligt utan han skulle vara borta ett tag. Så han har ju varit på is ganska länge och kört mycket på egen hand. Man har tänkt ända sedan försäsongen att han är ganska nära. Nu är vi inne i säsongen och han är fortfarande inte inne och kör fullt i laget. Det är lite oroväckande för det har tagit mycket längre tid än man har trott från början, säger Karlsson.

SHL-klubbarna som är sämst på att släppa fram juniorer

I dagens huvudämne plockar sedan Martin Jansson ut de fem klubbarna i SHL som är sämst på att utnyttja sina juniorverksamheter.

– Det är fullständigt idiotiskt att sitta och säga att man ska värva en toppback eller öppna för att värva in en annan back. Signalerna det skickar till juniorverksamheten får det lite att koka, tycker jag, säger Simon Eld om ett av lagen.

Framtidens stjärnor

00:00 - Programstart

02:38 - JVM-kollen med Måns Karlsson

02:44 - Gustav Hillström

10:02 - Milton Gästrin

14:07 - Jakob Ihs-Wozniak

16:30 - Hugo Hallin

20:10 - SHL-klubbarna som är sämst på att förädla sina juniorer

23:07 - Lag # 1 – ”De har förlorat sin charm”

29:24 - Lag # 2 – "Man kan sjabbla bort allt”

37:26 - Lag# 3 – Meningsskiljaktigheter i studion

41:49 - Lag # 4 – ”En klubb som hade behövt ett rejält omtag”

48:10 - Lag # 5 – ”Dags att bygga upp något äkta över...”

53:07 – Veckans junior