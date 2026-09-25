Profilen tillbaka - klar för spel i Hockeyettan

Josef Ingman var med och tog MoDo till SHL.

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I morgon kliver Örnsköldsvik HF in i Hockeyettan. Nu har de också säkrat ett meriterat nyförvärv inför premiären. Det handlar om Josef Ingman, som har spelat 159 matcher i Hockeyallsvenskan och 107 matcher i SHL.

30-åringen har representerat bland annat MoDo Hockey, Brynäs IF och Östersunds IK under karriären. De senaste två säsongerna har det däremot blivit sporadiskt med ishockey. Backen gjorde säsongen 24/25 tre matcher i Hockeyettan med Örnsköldsvik.

Josef Ingman gör comeback

Förra säsongen blev det sedan tio matcher i Ungern. Men nu har han alltså skrivit på för resten av säsongen och väntas vara med hela säsongen.

– Ingmans intåg i laget betyder mycket på flera sätt. Dels handlar det om spets, men vi får också in en spelare med erfarenhet som han kan dela med sig av, säger Patrick Edlund, sportchef i ÖHF.

Josef Ingman har gjort 97 matcher i Hockeyettan under sin karriär.