Anton Gradin är i en jobbig sits.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Sparta Sarpsborg i Norge har gått i konkurs.

Beskedet kom som en chock i Norge och alla spelare i laget står nu helt plötsligt utan ett jobb till säsongen. En av dem är Anton Gradin.

Forwarden lämnade Hockeyallsvenskan för att ta en stor roll i Norge, i en klubb som skulle storsatsa. På försäsongen har det däremot knarrat rejält ekonomiskt, och nu är det alltså så pass illa att de har dragit sig ur norska högsta serien.

– Det har varit rörigt och väldigt ovisst den här tiden. Framför allt sista veckan. Man märkte väl för två, tre veckor sedan att det var sämre än vad många trodde. Men det var inte så att vi spelare fattade att det var konkurs på gång, berättar 26-åringen.

Hur var det att gå igenom en försäsong mitt i det här?

– Det har varit speciellt, faktiskt. Vi mötte både AIK och Almtuna i Sverige. Det hade börjat strula lite med löner då. Vissa spelare i laget hade inte fått sin lön, och någon annan fick en sen lön. Det var mycket snack i omklädningsrummet men de sa att det skulle vara lugnt, att lönerna skulle komma. "Har vi råd att åka till Stockholm borde det vara lugnt," tänkte vi. Direkt när vi kom hem fick veta att det var rätt illa.

"Nånstans har det blivit väldigt fel"

Sparta var alltså i Sverige och spelade träningsmatcher mitt under den här ekonomiska krisen. Det var sedan alltså när Anton Gradin och gänget vände tillbaka till Sarpsborg som det blev skarpt läge.

– Vi hade ett möte direkt när vi kom hem. Då fick vi veta att de gör allt de kan för att undvika konkursen men att om inget händer så blir det konkurs. Sen fick vi veta i går morse att det var över, det fanns inget de kunde göra.

Vad kände du personligen kring beskedet?

– Jättetråkigt. Jag hade stora förhoppningar för den här säsongen. För det första sa de att det skulle storsatsas i år. Det var det de sålde in till mig när jag skrev på, att inom två, tre år skulle vi vinna guld och det skulle in mycket pengar i föreningen och vi skulle etablera oss som ett topplag. Nånstans på vägen har det blivit väldigt fel.

Anton Gradin, tidigare i Djurgården, har sin bas i Stockholm.

Foto: Bildbyrån.

Nu väntar en speciell tid för alla spelare i Sparta Sarpsborg. De svenska spelarna kommer att vända hem till Sverige snart. För Anton Gradins del blir det nu Stockholm i den närmaste tiden, där flickvännen bor.

– Just nu är jag mest fundersam. Det är väldigt oklart just nu. Samtidigt fattar man inte riktigt vad som har hänt. Det känns jättekonstigt att det är seriestart om en vecka och man står utan jobb. Det tänker man inte när man flyttade hit att man skulle röra sig hemåt efter en och en halv månad.

Det väntar nu för Anton Gradin

Anton Gradin har flera säsonger i Hockeyallsvenskan bakom sig. Skarpskytten har de senaste säsongerna spelat för Tingsryds AIF, Djurgårdens IF Hockey, Västerås IK och IF Troja-Ljungby.

Nu ska forwarden återigen ut på marknaden. Där de flesta lagen redan har spikat sina trupper och där säsongen hemma i Sverige bara är dagar bort.

– Ja, just nu vet jag inte vad det blir. Agenten jobbar för fullt och det är ju en tid där många trupper är fulla just nu. De flesta har fulla lag men agenterna har koll på det läget och hur det ligger till.

Vad själv hoppas du på nu?

– Man vill vara med och spela hockey igen, helst spela en hel säsong men man vill också att det blir rätt. Jag är öppen för det mesta nu och sitter i en sits där jag inte kan välja så mycket. Så det är att så snart som möjligt försöka hitta något.