Landslagskapten om namnbytet: ”Rätt väg att gå”

Damkronorna har blivit Tre Kronor Dam.

Det är rätt väg att gå enligt lagkaptenen Anna Kjellbin.

– Det var på tiden, säger hon till TT.

Anna Kjellbin stöttar namnbytet på Damkronorna till Tre Kronor Dam.

Foto: Bildbyrån

I samband med att Ulf Lundberg under förra veckan presenterade sin trupp till Women’s Euro Hockey Tour i Schweiz meddelade förbundet samtidigt att Damkronorna byter namn till Tre Kronor Dam.

Damkronorna kommer fortsatt att leva vidare som smeknamn för damlandslaget, men det officiella namnet från och med nu är Tre Kronor Dam. Det är ett beslut som lagkaptenen Anna Kjellbin står bakom.

– Det är positivt. Det känns genomtänkt och någonting som har varit på tapeten ett tag. Tre Kronor Dam och Tre Kronor Herr känns som rätt väg att gå. Det var på tiden, säger hon till TT.

”Då kan man undra varför vi heter Damkronorna”

Kjellbin lyfter Svenska ishockeyförbundets hockeyskola Tre Kronors hockeyskola som exempel på varför namnbytet är positivt.

– Vi har fler tjejer som börjar spela ishockey i ung ålder. Då kan man undra varför vi heter Damkronorna när det är en skola för tjejer med. Det finns egentligen ingen anledning att det ska vara två olika namn, säger hon.

”Fått pekpinnar” från forskare

Under förra veckans presskonferens där namnbytet offentliggjordes berättade kommunikationschefen Linus Hugosson att förbundet ”fått pekpinnar” från forskare och utredare gällande sina namn.

– Genom åren har vi fått lite pekpinnar från olika forskare och olika utredare som säger att det inte är optimalt hur vi benämner våra serier och landslag där dam ofta används som ett prefix och där herr- och pojkserier och landslag är utan den könsbestämningen, sade Hugosson.

Tre Kronor Dam spelar sin första match för säsongen på torsdag, då man ställs mot värdnationen Schweiz i Kloten.