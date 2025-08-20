Damkronorna byter namn – och jättetalang får chansen
Inget mer Damkronorna. Det nya officiella namnet för det svenska damlandslaget är Tre Kronor Dam, avslöjades det på dagens pressträff, samtidigt som den nya truppen togs ut.
Ulf Lundberg har tagit ut den nya truppen för Damkronorna. Samtidigt meddelades också en nyhet från förbundet. Det svenska damlandslaget byter namn. Från och med nu kommer de inte längre att kallas Damkronorna.
Istället blir det officiella namnet Tre Kronor Dam.
Herrlandslaget kommer också att benämnas som Tre Kronor Herr i de officiella kanalerna. Däremot kommer Damkronorna att leva kvar som ett smeknamn.
Truppen till turneringen i Schweiz är som sagt också uttagen. Där får stortalangen Edit Danielsson chansen. Frölundatalangen är bara 17 år men gjorde redan under den gångna säsongen 15 poäng på 32 matcher i SDHL. Nu väntar alltså en A-landslagsdebut innan nästa säsong drar igång.
Truppen
Målvakter
1 Ebba Svensson Träff, Linköping HC
30 Emma Söderberg, SDE HF
Backar
4 Linnéa Andersson, MoDo Hockey
7 Mira Jungåker, Ohio State University
9 Emma Forsgren, Djurgårdens IF
14 Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth
71 Anna Kjellbin, Toronto Sceptres
81 Tuva Kandell, Northeastern University
82 Annie Silén, Brynäs IF
Forwards
11 Josefin Bouveng, University of Minnesota
13 Wilma Sundin, MoDo Hockey
15 Edit Danielsson, Frölunda HC
19 Sara Hjalmarsson, Linköping HC
22 Hanna Thuvik, Brynäs IF
23 Thea Johansson, University of Minnesota-Duluth
24 Ebba Hedqvist, MoDo Hockey
25 Lina Ljungblom, Montreal Victorie
26 Hanna Olsson, Frölunda HC
34 Mira Hallin, MoDo Hockey
77 Linnea Johansson, Luleå HF
78 Elin Svensson, Brynäs IF
89 Nicole Hall, Penn State University
