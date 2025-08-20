Inget mer Damkronorna. Det nya officiella namnet för det svenska damlandslaget är Tre Kronor Dam, avslöjades det på dagens pressträff, samtidigt som den nya truppen togs ut.

Edit Danielsson får chansen när Tre Kronor Dam samlas för första gången.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Ulf Lundberg har tagit ut den nya truppen för Damkronorna. Samtidigt meddelades också en nyhet från förbundet. Det svenska damlandslaget byter namn. Från och med nu kommer de inte längre att kallas Damkronorna.

Istället blir det officiella namnet Tre Kronor Dam.

Herrlandslaget kommer också att benämnas som Tre Kronor Herr i de officiella kanalerna. Däremot kommer Damkronorna att leva kvar som ett smeknamn.

Truppen till turneringen i Schweiz är som sagt också uttagen. Där får stortalangen Edit Danielsson chansen. Frölundatalangen är bara 17 år men gjorde redan under den gångna säsongen 15 poäng på 32 matcher i SDHL. Nu väntar alltså en A-landslagsdebut innan nästa säsong drar igång.

Truppen

Målvakter

1 Ebba Svensson Träff, Linköping HC

30 Emma Söderberg, SDE HF

Backar

4 Linnéa Andersson, MoDo Hockey

7 Mira Jungåker, Ohio State University

9 Emma Forsgren, Djurgårdens IF

14 Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth

71 Anna Kjellbin, Toronto Sceptres

81 Tuva Kandell, Northeastern University

82 Annie Silén, Brynäs IF

Forwards

11 Josefin Bouveng, University of Minnesota

13 Wilma Sundin, MoDo Hockey

15 Edit Danielsson, Frölunda HC

19 Sara Hjalmarsson, Linköping HC

22 Hanna Thuvik, Brynäs IF

23 Thea Johansson, University of Minnesota-Duluth

24 Ebba Hedqvist, MoDo Hockey

25 Lina Ljungblom, Montreal Victorie

26 Hanna Olsson, Frölunda HC

34 Mira Hallin, MoDo Hockey

77 Linnea Johansson, Luleå HF

78 Elin Svensson, Brynäs IF

89 Nicole Hall, Penn State University