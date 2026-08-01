Poängkungen förklarar – därför tackade han nej till Allsvenskan

Alexander Bjurström förklarar beslutet att lämna Visby/Roma efter avancemanget.

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I Norge är de flesta klubbarna belägna i den södra delen av landet men det finns också ett par klubbar som är beläget högre upp i landet. En av dem är Nidaros Hockey från Trondheim och under fredagen inledde Alexander Bjurström den långa resa upp för att ansluta till sin nya klubb.

28-åringen berättar att han är förväntansfull inför flytten upp till Trondheim.

– Det känns bara roligt att testa något nytt. Det blir en ny serie och man får uppleva en annan hockey också. Det ska bli jättekul, säger Bjurström när hockeysverige.se når honom under bilresan norrut.

Hur dök den här möjligheten upp?

– Jag fick kontakt med en norsk agent och på den vägen var det. Jag har alltid känt att jag har velat testa på att spela i Norge. Nu när jag väl fick den möjligheten kändes det bra redan från början. Nu ser jag fram emot att komma till en bra stad och kunna få testa på något nytt.

Varför har du velat testa spel i just Norge?

– Nej, men jag har bara velat testa på något annat än svensk hockey. Jag har varit i Hockeyettan ett bra tag nu och kört på det länge. Då kändes det perfekt att komma bort lite och testa något annat.

Succén i Visby/Roma

Alexander Bjurström har varit en toppspelare i Hockeyettan under flera år. Han har gjort fem säsonger i tredjedivisionen för Troja-Ljungby , Hudiksvall och Visby/Roma där han alltid levererat på en hög nivå. Bjurström har gjort minst 40 poäng under alla sina fem säsonger i ligan, både grundserie och slutspel inräknat.

De två senaste säsongerna har forwarden varit en ledande spelare för Visby och han blev lagets poängkung under båda åren på Gotland. Säsongen 2024/25 stod han för 53 poäng (19+34) på 46 matcher och den gångna säsongen gjorde han 51 poäng (24+27) på 52 matcher.

Under slutspelet var Bjurström också en av de bästa spelarna med nio mål och 16 poäng på 16 matcher när Visby/Roma säkrade sitt historiska avancemang till HockeyAllsvenskan.

– Det var verkligen riktigt kul. Det är någonting som man aldrig kommer att glömma. Vi firade på ganska bra där efteråt också, det var riktigt häftigt att få vara med om det, säger 28-åringen när han minns tillbaka på säsongen som slutade med att Visby/Roma flyttades uppåt i ligasystemet.

Trots avancemanget valde Alexander Bjurström att lämna Visby.

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Därför nobbade Alexander Bjurström ett nytt kontrakt efter avancemanget

Alexander Bjurström kommer dock alltså inte att följa med laget upp till HockeyAllsvenskan. I stället valde han att skriva på för Nidaros Hockey och flytta till Norge.

Hur gick tankarna kring att lämna Visby efter avancemanget?

– Det är svårt att svara på… Jag tänkte ganska mycket på vad jag skulle göra och så. Sedan kände jag ändå ganska snabbt att jag ville till Norge, komma hit och ha en offensiv roll. Det kändes ganska perfekt när jag fick höra om det och då ville jag ta chansen.

Visby/Romas sportchef André Lundholm berättade i maj att klubben hade erbjudit Bjurström ett nytt kontrakt men att forwarden valt att tacka nej . Det bekräftar nu också 28-åringen.

– Ja, jag fick ett kontraktsförslag men jag kände bara just för mig att det kändes bättre… Eller det skulle säkert ha blivit bra om jag stannat i Visby också. Jag trivdes bra där ute på ön och det är en jättebra klubb på alla sätt. Jag kände helt enkelt att jag ville testa på något nytt i min karriär.

Som ung tillbringade Alexander Bjurström flera år i Brynäs och spelade 47 SHL-matcher för klubben.

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"Om man någonsin ska göra det så är det nu"

Alexander Bjurström har varit i en liknande situation tidigare. Han var en av hjältarna för Troja-Ljungby när klubben gick upp till HockeyAllsvenskan 2021. Bjurström följde sedan med upp men på allsvensk nivå fick han en helt annan roll. Bjurström hamnade längre ner i hierarkin och fick inte alls samma möjligheter offensivt. Han landade då in på endast nio poäng på 42 matcher och snittade blott 10:32 minuter per match.

Var det något som du hade i bakhuvudet nu också, med tanke på hur det blev senast när du följde med upp?

– Det spelade såklart in lite också, det gjorde det absolut. Jag är ju en offensiv spelare och det är klart att jag lockas av rollen som jag kan få här. Sedan är det som sagt också så att jag alltid har velat testa att spela i Norge och kände att om man någonsin ska göra det så är det nu.

Alexander Bjurström under säsongen i HockeyAllsvenskan med Troja-Ljungby.

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Nya livet i Norge: "Ser fram emot det"

Att gå från spel i Hockeyettan till högstaligan i Norge är såklart ett steg uppåt.

Innebär flytten också andra förutsättningar, som att du exempelvis skulle kunna leva på hockeyn nu?

– Ja, det kan man ju göra. Just i vårt lag kommer vi att träna lite olika tider så att man kan hinna jobba om man vill också. Det är väl skönt att ha någonting att göra vid sidan också så att man inte lägger all fokus på hockeyn. Jag har känt det själv också att det har gått bättre för mig när jag har jobbat vid sidan samtidigt också.

Varför tror du att det är så?

– Jag tror att det är ganska viktigt att ha något annat så att man inte bara fokuserar och tänker på hockeyn hela dagarna.

Bjurström kommer nu att ansluta till resten av laget i Nidaros. Där får han en svensk tränare i form av Victor Wallson, son till tränarprofilen Hans Wallson, och det är också flera svenska spelare i laget. Den högerfattade forwarden är nu laddad inför att försäsongen ska börja den kommande veckan.

– Det kommer att bli riktigt kul. Jag vet egentligen inte så mycket om norska serien och lagen där riktigt så jag ser fram emot säsongen här, avslutar Alexander Bjurström.