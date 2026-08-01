Freddie Larsson lämnade Malmö och fortsätter nu i KHK.

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Freddie Larsson har tillbringat nästan hela sin karriär i Malmö Redhawks. Han gick hela vägen från ungdomslagen till SHL efter att ha imponerat i J20 Nationell. Efter att ha gjort SHL-matcher för Malmö under de fyra senaste säsongerna stod det däremot klart att Larsson lämnade Skåne-klubben när hans kontrakt löpte ut tidigare i år.

Under de senaste säsongerna har Freddie Larsson blivit utlånad till Hockeyettan där han har spelat för Vimmerby, Halmstad och Pantern. Förra året stod det också klart att 22-åringen lånades ut till Karlskrona.

I Blekinge blev Larsson en tongivande spelare för KHK. Han stod för 23 poäng på 20 matcher under grundserien och följde sedan upp det med nio poäng på 13 slutspelsmatcher. Totalt gjorde han alltså 32 poäng på 33 matcher under tiden i Karlskrona.

Freddie Larsson stannar i Karlskrona

Nu står det också klart att Freddie Larsson fortsätter i Karlskrona HK även den kommande säsongen. KHK bekräftar på sin hemsida att Larsson värvas loss permanent efter att ha varit inlånad under förra säsongen.

"Under säsongen växte Larsson successivt in i sin roll och blev en användbar del av lagets offensiv. Med sitt raka spel och sin förmåga att ta sig in på mål bidrog han till att skapa energi och offensivt tryck. Vi är väldigt glada att Freddie fortsätter i klubben även nästa säsong.", skriver KHK.

Under åren i Malmö Redhawks kom Freddie Larsson till spel i 50 SHL-matcher, där han noterades för 1+1. Under sina utlåningar till Hockeyettan har Larsson noterats för 46 poäng på 62 matcher.