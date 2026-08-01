Ingen återkomst till Sverige – här är nya klubben

Jacob Andersson är klar för spel i Danmark.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Jacob Andersson gick skilda vägar med Björklöven 2024 och har därefter spelat i tre olika länder. Först i slovakiska HKM Zvolen innan han flyttade till norska Frisk Asker. Andersson bytte sedan vidare till franska Grenoble men förra säsongen återvände han till Frisk Asker i Norge.

Nu kan backen addera ytterligare ett land till listan.

31-åringen från Umeå skriver på ett kontrakt med Odense Bulldogs, som blev mästare i Danmark så sent som 2025.

– Min familj och jag ser fram emot att komma till Odense Bulldogs och är glada över att bli en del av en klubb med höga ambitioner och en bra fanskara. Jag vet inte mycket om staden än, men jag ser fram emot min vistelse i Odense, säger Andersson på klubbens hemsida .

Jacob Andersson klar för Odense Bulldogs

Försvararen är nu en av tre svenskar i Odense den kommande säsongen. Klubben har sedan tidigare också gjort klart med målvakten Emil Zetterquist och forwarden Didrik Henbrant.

– Vi får en spelare som kommer med massor av erfarenhet från en spännande karriär, och som tillför bra energi till laget. Jacob Andersson är en tvåvägsback som bidrar både defensivt och med bra passningsspel i offensiven och kan vara värdefull i vårt power play där han kan styra spelet från blålinjen, säger sportchefen och VD:n Ole Nielsen.

Jacob Andersson har Björklöven som moderklubb men spelade i Skellefteå som junior. Efter att ha varit utlånad till Västerås och Asplöven återvände Andersson till "Löven" 2016. Där fick han en fin utveckling och blev en toppback över tre säsonger i Björklöven. Det ledde sedan till att försvararen värvades tillbaka till Skellefteå. Han tillbringade två säsonger i SHL innan Andersson flyttade utomlands första gången för spel i finska Ässät. 2022 återvände han sedan till Björklöven men lämnade efter en och en halv säsong. Därefter har han sedan hoppat runt i Europa.

Under sin karriär har Jacob Andersson gjort elva poäng på 87 SHL-matcher samt 116 poäng på 292 matcher i HockeyAllsvenskan .