Svenske poängkungen byter klubb – efter insamling

Kristian Jakobsson byter klubb i Norge.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Kristian Jakobsson från Örnsköldsvik tillbringade en majoritet av sin karriär i moderklubben MoDo , men spelade också för Mora , innan han flyttade till Norge 2019. Han skrev på för Sparta Sarpsborg och blev kvar där i hela sju säsonger.

Under de åren har Jakobsson varit en toppspelare i ligan. Han vann poängligan 2021/22 med hela 67 poäng på 45 matcher och kom trea i poängligan 2023/24 när han gjorde 62 poäng på 45 matcher. De senaste två säsongerna har svensken dock inte kommit upp i samma höga nivå.

2024/25 stod Jakobsson för 33 poäng på 35 matcher och den gångna säsongen blev det 26 poäng på 39 matcher. Det ledde till att 30-åringen lämnade klubben efter säsongen.

Nu blir Kristian Jakobsson dock kvar i Norge. Han är överens med konkurrenten Stjernen Hockey.

– Att ta en spelare som Jakobsson till Stjernen är väldigt bra. Hans CV talar för sig självt. Han hade en tuffare säsong senast, men med en nystart hos oss har han alla chanser att komma tillbaka till sin bästa nivå. Jag tror att han kommer att göra det, säger klubbens sportchef Filip Gunnarsson.

Kristian Jakobsson klar för Stjernen Hockey – tack vare insamling

Kristian Jakobsson har skrivit på ett avtal som gäller fram till nyår. Om Stjernen lyckas lösa finansieringen under hösten kommer kontraktet också att förlängas till slutet av säsongen. På sin hemsida skriver Stjernen att värvningen gjorts möjlig tack vare en insamling samt att 31 sponsorer och privatpersoner har bidragit ekonomiskt.

– Stjernen spenderar inte pengar vi inte har. Därför är vi otroligt tacksamma för alla som har bidragit och gjort detta möjligt, säger general managerm Stian Enghaug och fortsätter:

– Vi har fått en viktig pjäs till årets lag. Jakobsson är en spelare som kommer att komplettera oss på ett mycket bra sätt. Med sin erfarenhet, sina egenskaper och den person han är kommer han att hjälpa oss att ta nya steg som lag.

Under sina år i Norge har Kristian Jakobsson gjort 299 poäng på 283 matcher. Han har också blivit norsk medborgare för att kunna spela i Norges landslag. 2022 spelade Jakobsson då VM för Norge. Hemma i Sverige har forwarden gjort 42 SHL -matcher samt 169 matcher i HockeyAllsvenskan .