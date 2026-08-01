Rasmus Bengtsson fortsätter i Ungern.

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Förra året lämnade Rasmus Bengtsson Oskarshamn efter tre säsonger och backen flyttade i stället utomlands. Han skrev på för den ungerska klubben Ferencvárosi som spelar i ICEHL .

Där blev 33-åringen en ledande spelare och stod för 31 poäng på 46 matcher vilket gav en femteplats i backarnas poängliga. Efter säsongens slut har Bengtsson haft en oviss framtid då hans kontrakt med klubben löpt ut.

Nu står det dock klart att Rasmus Bengtsson fortsätter i Ungern. Han skriver på ett nytt kontrakt med Ferencvárosi inför den kommande säsongen.

– Jag gillar verkligen Budapest, laget och att få spela för Fradi – det var den främsta anledningen till att jag bestämde mig för att stanna. Jag trivs bra här och Budapest är en fantastisk stad. Nästa säsong vill vi ta nästa steg som lag och ta oss till slutspelet, och individuellt vill jag bli bättre från match till match, säger Bengtsson på klubbens hemsida .

Rasmus Bengtsson stannar i Ungern

Förra veckan stod det klart att Ferencvárosi också förlänger kontraktet med förre Björklöven-backen Jesper Lindgren . Båda lagets svenskar stannar alltså i klubben, som nu bekräftar att de är klara med lagbygget inför 2026/27.

– Rasmus kom till oss med en seriös karriär bakom sig och blev en sann ledare i laget, både på och utanför isen. Han var en stabil spelare under vår första ICEHL-säsong, och han kommer att vara detsamma nästa säsong också, säger general managern Szabolcs Fodor.

Rasmus Bengtsson har en gedigen karriär i Sverige bakom sig innan flytten till Ungern. Han har spelat 150 SHL -matcher för Rögle , Djurgården , HV71 och Oskarshamn. I HockeyAllsvenskan har det blivit hela 481 matcher för backen där han har spelat för Rögle, Västerås , Björklöven , Karlskoga , Tingsryd och Oskarshamn. I de två sistnämnda klubbarna har Bengtsson varit lagkapten och också presterat som en toppback på allsvensk nivå.