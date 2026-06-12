Klart: Hit flyttar poängkungen – efter nobben

Alexander Bjurström flyttar till Norge.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

Två år i rad har Alexander Bjurström varit poängkung för Visby/Roma i Hockeyettan . I våras blev han också en av de stora hjältarna när klubben tog steget hela vägen till HockeyAllsvenskan efter att ha besegrat Hudiksvall med 3-1 i matcher i finalen.

Visby/Roma ville då förlänga med Bjurström för att han skulle följa med upp till HockeyAllsvenskan. Forwarden valde dock att nobba en fortsättning i Visby , trots avancemanget.

– Han har tackat nej till vårt kontraktsförslag. Han är den enda spelaren vi erbjudit kontrakt men som valt en annan väg. Jag blev lite förvånad faktiskt. Jag hade gärna sett honom kvar hos oss för jag tror att det finns ännu mer att hämta i honom. Alexander är en jätteduktig spelare, sade sportchefen André Lundholm till Helagotland i slutet av maj.

Efter att ha tackat nej till Visby/Romas kontraktsförslag är Alexander Bjurström nu klar för en ny klubbadress .

28-åringen flyttar utomlands och presenteras av Nidaros Hockey i Norge . Där har han skrivit på ett avtal för den kommande säsongen 2026/27.

Alexander Bjurström var poängbäst i Visby/Roma under de senaste två åren. Säsongen 2024/25 stod han för 53 poäng (19+34) på 46 matcher och den gångna säsongen gjorde han 51 poäng (24+27) på 52 matcher. Under slutspelet var Bjurström också en av de bästa spelarna med nio mål och 16 poäng på 16 matcher när Visby/Roma säkrade sitt historiska avancemang till HockeyAllsvenskan.

Som junior spelade Bjurström i Brynäs där han också fick spela 47 SHL -matcher. Under karriären har han också spelat 92 matcher i HockeyAllsvenskan för Almtuna och Troja-Ljungby . I Hockeyettan har Alexander Bjurström alltid levererat på en hög nivå och gjort minst 40 poäng under alla sina fem säsonger för Troja-Ljungby, Hudiksvall och Visby/Roma.