Förre Leksandstränaren är tillbaka – efter cancern

Sjur Robert Nilsen är friskförklarad efter cancerbeskedet tidigare i år.

Foto: Frederik Varfjell/Bildbyrån

I januari gick Frisk Asker ut med att huvudtränaren Sjur Robert Nilsen hade drabbats av cancer . 58-åringen sjukskrevs därmed under resten av säsongen medan han genomgick behandling.

Nu kommer dock den norska klubben med ett glädjebesked. Sjur Robert Nilsen har blivit friskförklarad efter cancerdiagnosen. Därmed kommer han att återgå till jobbet om lagets huvudtränare inför den kommande säsongen.

"Behandlingen har varit framgångsrik, och från och med idag finns inga tecken på cancer. Sjur återupptar sitt arbete som huvudtränare från och med måndagen den 3 augusti och ser fram emot att vara tillbaka med spelgruppen och supporterstaben. Vi är mycket glada att ha Sjur tillbaka och välkomnar honom varmt tillbaka", skriver klubben i ett uttalande på sin hemsida .

Frisk Asker understryker dock att Sjur Robert Nilsen kommer att inleda arbetet i en mindre utsträckning för att sedan gradvis trappa upp under de första veckorna tillbaka.

Sjur Robert Nilsen har tidigare tränat Leksand

Sjur Robert Nilsen tog över Frisk Asker inför förra säsongen. Dessförinnan var han huvudtränare i Sparta Sarpsborg i åtta säsonger. 58-åringen har även ett förflutet i Leksand, och tränade klubben i både SHL och HockeyAllsvenskan , där han i februari 2015 tog över huvudansvaret i klubben från Andreas Appelgren. Han inledde även säsongen därpå i HockeyAllsvenskan som huvudtränare, innan han fick lämna klubben till förmån för Per-Erik "Perra" Johnsson.

Utöver sitt arbete som tränare i Frisk Asker har Sjur Robert Nilsen även varit förbundskapten för det norska landslaget . Efter Nilsens sjukskrivning klev sedan Petter Thoresen i stället in och ledde Norge under Hockey-VM i våras där landslaget tog ett historiskt VM-brons.