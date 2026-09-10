Förklarar klubbvalet: "KHL är inte aktuellt"

Adam Reideborn öppnar upp om nya flytten.

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Efter tiden i KHL och Schweiz har tidigare landslagsmålvakten, Adam Reideborn, gått klubblös och mer eller mindre tränat på egen hand hemma i Gävle fram till förra veckan. Då hörde hans kompis från tiden i Djurgården , Jakob Lilja, av sig och sa att man i hans klubb, Wien, behövde en målvakt som kunde komma dit på ett korttidskontrakt .

– Jag tycker det har varit bra år där nere, berättar Adam Reideborn när hockeysverige.se når honom nere i Österrike och frågar om hur han ser tillbaka på sin tid i Schweiz.

– En ny liga, nya upplevelser och miljö som jag fick testa på. Se hur det funkade. Bern är ett lag som har mycket press på sig, men som på senaste tiden inte lyckats uppfylla målen. Förhoppningen var att komma dit och hjälpa laget på vägen framåt, men tyvärr gick det inte hela vägen som klubben hade förväntat sig.

– Ett jättebra ställe att bo och spela på. Tyvärr kom inte laget upp på den nivå som krävdes.

Adam Reideborn om tiden i Schweiz

VM-målvakten från 2021 fick en hel del beröm under sin tid i Schweiz men är själv kritisk till framför allt sin andra säsong i klubben.

– Det har varit upp och ner. Första säsongen började jag väldigt bra och klubben var nöjda. Sedan kom det en liten dipp efter jul och innan slutspelet.

– Säsong två var ingen som jag var speciellt nöjd med. Några stunder var bra, men det var min sämsta säsong om jag får jämföra alla tre mot varandra.

– Förra säsongen var min bästa och mest jämna. Också den jag kände att jag hjälpte laget bäst över tid, gav oss en chans att komma till slutspel och försöka ta oss vidare därifrån. Som lag hade vi ingen bra säsong och fick kämpa efter haft en tuff start.

– Ett tag i början av serien låg vi på kvalplats, men kämpade oss tillbaka till en play-in plats och var nära att kunna ta oss till kvarten. För min egen del var det min bästa säsong och där jag hjälpte till bäst.

Adam Reideborn fick lämna SC Bern efter tre år i klubben.

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Du är inte junior längre, hur känner du att din utveckling varit under åren i Schweiz?

– Jag känner faktiskt att jag har utvecklats. Det spelas en annan typ av hockey där och som jag inte varit van vid innan. SHL är mer uppstyrt och man kan läsa av situationerna väldigt väl.

– Likadant i KHL där systemen och mittzonshockeyn är viktiga och man kan se vad som kommer ske på isen.

– I Schweiz är det lite mer att man får vara beredd på att allt kan hända och vara väldigt aktiv för att kunna se saker innan det händer och kaoset bryter ut. Jag tycker att jag lärt mig att hantera det också.

– Klart att det tog ett tag i början att anpassa mig, men jag tycker att jag tagit steg i det också och kunna göra lite mer extrasaker som man behöver i Schweiz.

"Känslan är att Sverige är stängt just nu"

Nu blev det ingen fortsättning i Schweiz för 34-åringen.

– Det var på tal att vi kanske skulle stanna kvar. Under alla mina tre säsonger jag varit där har jag vetat om att klubben helst vill ha en schweizisk målvakt som nummer ett. Det för att kunna satsa ”all in” på importutespelare.

– Känslan under alla år har varit att man försökt, men inte hittat någon så jag fick vara kvar där så länge. Jag är jättetacksam över att jag fick chansen att vara där, men jag kände hela tiden att hade dom hittat en schweizare som var topp i ligan så hade jag fått packa och åka.

– Under midsommarhelgen fick jag reda på att klubben hittat den målvakt man letat efter (Connor Hughes). Då försvann min chans till förlängning. Jag hade hoppet uppe hela vägen, men till slut försvann möjligheten. Då var det bara att leta sig vidare.

En återkomst till Sverige var inte aktuellt för 34-åringen.

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Fanns det andra alternativ än Wien för dig i Schweiz eller Sverige?

– I Schweiz var det just då bara två lag som ville ha en importmålvakt. Dom andra klubbarna har två helt okej schweiziska målvakter som är bra nog för att hjälpa laget. För tillfället är det inget lag som letar.

– Från Sverige har det, vad jag har förstått, varit ganska tyst vad jag hört från agenten. Jag har inte pratat så mycket med honom om det, men känslan är att Sverige är stängt just nu. Jag har hört lite från Tyskland och nu också Österrike.

Så hamnade Reideborn i Österrike: "Jakob Lilja hjälpte mig"

Ny klubbadress närmsta tiden blir alltså Vienna Capitals för Adam Reideborn.

– Det är (Jakob) Lilja som hjälpte mig med det. Jag pratade med honom redan i somras då han sajnade här.

– För mig är det viktigt med en stad som har skola för äldsta sonen som är sju år och börjar gå skola nu. Då behöver jag ha en stad som har en engelsk skola eller något som passar honom och familjen.

– Jag pratade, som sagt var, med Lilja tidigt och tänkte att det kunde vara någonting som kan funka för mig och min familj. I onsdags frågade Lilja mig om jag hade något lag eller var ledig eftersom dom hade två målvakter som var skadade. Klubben behövde någon som snabbt kunde komma ner och hjälpa till.

– Agenten pratade med klubben och på torsdag kväll satt jag på tåget ner till Arlanda. På fredag morgon flög jag till Wien. Det gick fort och jag är tacksam över att få chansen. Kontraktet är bara på en och en halv månad, men att få visa upp sig, träna och spela matcher med ett lag är värt mycket för mig just nu.

Givetvis betyder det mycket för honom att kompisen, Jakob Lilja, fanns på plats då han kom till Wien i fredags.

– Framför allt var det skönt nu då jag kom till ett nytt land och ett lag jag inte hade en jättebra koll på. Då underlättade det jättemycket att Lilja var här. Direkt då jag kom ner visade han mig hur det fungerade här och runt om med lägenhet och allt det här.

– Lilja och jag har känt varandra jättelänge så det är skönt att ha honom här så han har kunnat hjälpa till lite.

Adam Reideborn och Jakob Lilja återförenas nu i Österrike.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Kan stanna i Wien längre: "Laget måste vilja ha mig också"

Adam Reideborn har bara varit på plats mindre än en vecka och spelat en träningsmatch, men hans intryck av laget är så här långt positiva.

– Första intrycket var att laget är jättebra i den matchen jag spelade. Dom hade förlorat första fyra eller fem matcherna innan jag kom, så dom sa att det var lite skakigt.

– I matchen som jag spelade kändes det som laget hade koll på taktiken och det var en bra ”skill” på gubbarna. Mycket fart och bra teknik. Det känns som spelet kan gå fram och tillbaka en del, men jag tycker att det än så länge är väldigt mycket fart och skicklighet på spelarna.

Du har skrivit kontrakt på en och en halv månad, vilka förväntningar har du på tiden i klubben?

– Egentligen har jag inga förväntningar. Det känns bara som en bra chans att få visa upp mig. Jag vet inte om det finns möjlighet till en förlängning.

– Laget behövde en målvakt och jag vill gärna hjälpa till. För mig är det en bra chans att få träna och spela matcher. Sedan vill jag såklart vinna varje match när jag är här. Målet är, så länge jag är här, att vinna så många matcher som möjligt och se till att laget är i en bra position oavsett om jag är kvar eller lämnar.

Kan du mycket väl tänka dig att stanna i Vienna resten av säsongen?

– Ja, för mig skulle det fungera jättebra. Dom har en engelsk skola här och jag vet att det även finns en svensk skola som (Konstantin) Komareks barn går på.

– Det finns en möjlighet för hela familjen att komma ner och bo här. På så vis finns det en möjlighet för mig att stanna, men sedan måste också laget vilja ha mig.

– Absolut att det känns som en bra stad för mig och familjen att kunna vara på.

Adam Reideborn under tiden i CSKA Moskva.

Foto: SOPA Images/Alamy

Därför är KHL inte aktuellt för Adam Reideborn

Du berättade själv att det varit tyst från svenska lag sedan du av ekonomiska skäl var tvungen att stanna ytterligare en säsong i CSKA efter Rysslands invasion av Ukraina, hur har det påverkat din hockeykarriär?

– Egentligen ingenting än så länge. Jag har ännu inga tankar på att spela i Sverige. Det har varit först till den här säsongen det varit möjligt för mig att spela hemma.

– För mig har Schweiz alltid varit första alternativet efter tiden i KHL. Jag hade tre bra år i Schweiz och hade förhoppningar på ett till. Nu är grabben sju år och börjat ettan i Gävle så det kanske hade varit en bra tid att spela i SHL nu, men för mig är det inget problem att spela utomlands några år till.

– Jag är, som sagt var, ingen junior längre men känner mig bra och kan spela några år till. Det gäller också att man får jobb, men jag och min familj trivs bra utomlands. Vi har inte känt någon stress över att flytta hem på heltid.

All turbulens som varit kring att du stannade ytterligare en säsong i Ryssland, har det påverkat dig som person?

– Det har varit lite annorlunda. Jag har läst att det varit en del åsikter här och där om mig som person och vad jag tagit för beslut.

– Klart att jag ibland inte känt mig helt bekväm att komma in i vissa sammanhang. Jag har inte vetat vad folk runt om känt och tyckt. Ibland kan jag bli lite mer tillbakadragen när jag träffar nya personer i och med jag inte vet vad dom tycker och tänker.

– Alla mina närmaste har vetat om allting så det har inte varit några problem på så vis, men just när jag träffar nya människor är det lite annorlunda.

Om KHL hör av sig under säsongen, är du beredd att skriva på för en klubb i den ligan igen?

– Nej, just nu är inte det ett alternativ. Jag vill samtidigt ha ett jobb så jag får ta det beslutet då, men som läget är just nu är det inte aktuellt.