Reideborn lämnar - jagas av storklubb

Efter att ha stannat kvar i KHL trots Rysslands invasionskrig mot Ukraina har Adam Reideborn mer eller mindre bannlysts från att spela hockey i Sverige. Målvakten har de senaste tre säsongerna spelat för Bern i Schweiz. Där har han gjort det starkt och har levererat en räddningsprocent på 91,3 och 2,38 insläppta mål per match på 107 starter.

Men nu lämnar 34-åringen den schweiziska klubben. Det bekräftar man på sin hemsida. Bern har istället gjort klart med Lausannes målvakt Connor Hughes.

Adam Reideborn jagas av Eisbären Berlin

Reideborn har tidigare under våren funnits på tyska mästarna Eisbären Berlins radar, har tidningen Bild rapporterat. Eisbären Berlin har vunnit det tyska mästerskapsguldet fem år i följd.

Klubben har tappat båda sina ordinarie målvakter från den gångna säsongen och uppges nu ha siktet inställt på svensken. Adam Reideborn har tidigare aldrig spelat i Tyskland. Under tiden i Sverige spelade målvakten för MoDo och Djurgården i SHL.