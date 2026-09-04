Adam Reideborn har lämnat sitt SC Bern.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Då Ryssland invaderade Ukraina valde Adam Reideborn att stanna kvar i KHL. Därmed har han sedan dess varit mer eller mindre bannlyst i svensk hockey. När det nu blivit dags att byta klubb har det också därför ryktats om fortsatt spel i Europa.

Nu står det klart att den 34-årige burväktaren skriver på för Vienna Capitals.

I våras rapporterade tidningen Bild att tyska Eisbären Berlin hade svensken på sin radar, men någon sådan flytt har sedan inte blivit officiell. Reideborn blir nu istället lösningen när Vienna Capitals har skador på både Sebastian Wraneschitz och Max Zimmermann. I och med detta är avtalet också endast skrivet till mitten av oktober.

Flytten till Wien följer tre år i Schweiz, med SC Bern. Där blev det en räddningsprocent på 91,3, samt 2,38 insläppta mål per match, över 107 starter. Dessförinnan gjorde Reideborn fyra raka säsonger i Ryssland. Under den perioden vann han Gagarin Cup två gånger och var också VM- och OS-målvakt för Tre Kronor.

Den nu 34-årige Adam Reideborn har ett förflutet i Djurgården och MoDo – i SHL.