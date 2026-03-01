Mika Zibanejad kliver förbi Henrik Zetterberg under 3–2-segern med New York Rangers. Endast sex svenskar har nu gjort fler mål i NHL – någonsin.

Mika Zibanejad har nu gjort fler NHL-mål än Henrik Zetterberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Markus Näslund, Tomas Sandström, Daniel Sedin och Filip Forsberg.

Efter lördagskvällens mål, i New York Rangers 3–2-seger mot Pittsburgh Penguins, är dessa sex de enda namnen som nu är före Mika Zibanejad. Detta sett till antal gjorda mål i NHL:s grundserie – genom tiderna. Fullträff 338, för 1–2, i powerplay, tog nämligen OS-svensken förbi en viss Henrik Zetterberg.

– De kom igång efter att de gjort mål. Det sker en förändring i momentum där, och sedan bara förblev det så ett tag, säger Penguins målvakt Stuart Skinner efter 3–2-mötet.

Vände och vann: ”Bästa målvakten i ligan”

Erik Karlsson, som stod för en assist, och hans lag hade en tvåmålsledning när Zibanejad klev fram, men tappade sedan till 2–2. Därefter föll man även i straffläggningen. Igor Sjestiorkin räddade samtliga försök från Pittsburgh, efter 31 tidigare i matchen.

– Det är skönt (att ha Sjestiorkin), jag ska inte ljuga. Jag tycker att han är den bästa målvakten i ligan. Bara med tanke på hans tävlingsnivå är han en elitspelare. Så det är skönt att ha honom mellan rören, säger New Yorks tränare Mike Sullivan till media.

