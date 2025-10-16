William Nylanders betydelse för Toronto Maple Leafs växte sig väldigt mycket större i samma stund som Mitch Marner lämnade klubben. Det märktes på coachen Craig Berubes syrliga kommentarer om svensken tidigare i veckan. Matt Larkin konstaterar att Maple Leafs öde kan vila på hans axlar den här säsongen.

Mitten av oktober är tiden för överreaktioner i NHL. När löven fortfarande ändrar färg är säsongens arbetsprov fortfarande litet, och det är riskabelt att lägga för mycket vikt vid varje prestation eller varje uttalande från en tränare.

Men det betyder inte att ingenting spelar roll.

Allt handlar om kontexten. Ta till exempel Toronto Maple Leafs tränare Craig Berube som kritiserade William Nylander tidigare den här veckan efter att laget förlorat båda mötena i en “home-and-home” mot Detroit Red Wings. Berube uttryckte behovet av att Nylander ska skjuta mer, komma in mer i zonen, vara mer offensiv och att “det räcker inte”.

Om Berube hade sagt det för ett år sedan? Då hade kontexten varit en annan. Då försökte han helt enkelt tända en gnista under en av sina främsta målskyttar för att få honom att skaka av sig säsongsstartens trötthet.

Men den här säsongen?

Förväntningarna på William Nylander har förändrats

Toppforwarden Mitch Marner är borta. Mer än 20 minuter per match, inklusive spel i båda special teams, är borta. En poängspelare med 102 poäng är borta. Lagets femte bästa poängplockare genom tiderna är borta. En framstående ledare i omklädningsrummet är borta. Nylander, 29, är nu ganska tydligt Leafs näst bästa spelare efter Auston Matthews. Förväntningarna har förändrats.

Nylanders prestation från år till år som en av ligans farligaste målskyttar har aldrig varit ifrågasatt. Han kommer från tre raka säsonger med 40 mål och fyra på varandra följande säsonger med 80 eller fler poäng. Möjligen mer än någon annan kärnspelare i den här eran har Nylander hållit en hög nivå i viktiga ögonblick under Stanley Cup-slutspelet; han snittar 31 mål och 74 poäng per 82 matcher i grundserien och 32 mål och 71 poäng per 82 matcher i slutspelet under sin karriär.

Men som Berubes kommentarer tidigare i veckan, så tidigt i säsongen, antyder: Nylander kommer att förväntas fungera mer som en känslomässig tonssättare för laget än han någonsin har gjort tidigare. Så när han och Berube hade ett samtal efter måndagens förlust betydde det något, även tre matcher in i Leafs 2025/26-säsong.

En dag efter besvikelsen på “Thanksgiving” valde Nylander att inte dela några detaljer om samtalet, men det verkade ha fungerat, vad det än var som sades. Leafs studsade tillbaka med en 7-4-seger över Nashville Predators på tisdagskvällen. Nylander noterades för ett mål i tom kasse och två assists. Hans fyra skott på mål var fler än han lyckades med i de tre första matcherna tillsammans. Hans kedja med Matias Maccelli och John Tavares bidrog med två mål och noterade en imponerande förväntad målandel på 5-mot-5 på 80,51, bäst av alla kedjor i båda lagen.

– Willie drev kedjan med Johnny och Maccelli – alla tre, men Willie gjorde det han gör, sade Berube efter vinsten.

– Han hade pucken, han gjorde saker, han fattade bra beslut, drev spelet djupt och gjorde det han gör i offensiv zon. Jag tyckte att de var ansvarstagande defensivt. Jag var nöjd med kedjan. Jag tyckte att de påverkade spelet mycket ikväll.

Nylander: ”Försöker kliva in lite mer i den rollen”

Det var en bra kväll – men det är bara en kväll. Mer än någon annan gång i sin karriär kommer Nylander behöva visa sina lagkamrater konsekvent passion och energi från match till match. Det kan komma naturligare än man tror. Ja, han är tyst – vi journalister måste luta oss nära för att våra inspelningsapparater ska fånga hans röst i en “scrum” – men han är en av de mest självsäkra spelarna du hittar i NHL, med en kompromisslös självsäkerhet som alltid har passat honom perfekt i en så pressad miljö. Och han omfamnar villigt och öppet tanken på att bli en mer verbal ledare i ett omklädningsrum som år efter år har genomgått stora förändringar bland forwards, med Maccelli, Nicolas Roy, Dakota Joshua och Easton Cowan som ersättning för Marner, Max Pacioretty, Pontus Holmberg och Ryan Reaves, medan Scott Laughton och Steven Lorentz för närvarande är skadade.

– Ja, det är bara en del av att växa som person, försöka vara en mer vokal ledare, sade Nylander efter matchen mot Nashville.

– Försöker kliva in lite mer i den rollen.

Trots tränarkritiken har Nylander i tysthet samlat ihop sju poäng i sina fyra första matcher den här säsongen. Det är en start, men statistiken under ytan på 5-mot-5 visar att hans faktiska spelpåverkan, hans skapande av skott och målchanser, har sjunkit jämfört med hans karriärsnitt. Det är fortfarande tidigt, så förändringen kan tillskrivas ett litet urval, men han måste vända den trenden om Leafs vill förbli ett topplag i Atlantic Division.

Hans nya ledarskapsmentalitet tyder på att det kommer att ske snart.

