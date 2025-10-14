Med tre matcher spelade av NHL-säsongen toppar William Nylander interna poängligan i Toronto Maple Leafs. Ändå är coachen Craig Berube inte helt nöjd med stjärnsvensken.

– Jag ska prata med honom och se vad som händer, säger Leafs-tränaren enligt TSN.

William Nylander och Craig Berube. Foto: Bildbyrån (montage).

William Nylander fick en flygande start på NHL-säsongen när han stod för tre poäng i Torontos premiärseger mot Montréal. Ändå är tonerna inte lika positiva nu, tre matcher in på 2025/26.



Efter två raka förluster mot Detroit Red Wings, varav den senaste under måndagen (2–3), väljer nu coachen Craig Berube att kritisera den svenske storstjärnan.



– Willy behöver fler skott. Han behöver attackera mer, och behöver skjuta mer. Han måste komma in mer på insidan, säger Berube, enligt TSN och fortsätter.

– Det är byten och tillfällen då han åker skridskor, men jag känner helt enkelt att det inte räcker. Vi behöver få ut mer av honom.



Trots att Nylander, hittills, toppar den interna poängligan i Toronto, så har han endast fått iväg tre skott på mål över de första tre matcherna. Förra året låg den siffran på 3.1 per match när hela 45 mål trillade in under grundserien. Dessutom ska det tilläggas att målet mot Montréal, i premiären, kom i tom bur.

Ska prata med Nylander: ”Ska se var han är”

Nu menar Berube att han kommer att ta ett samtal med Nylander om starten.



– Jag vet inte exakt vad det beror på om jag ska vara ärlig, men jag ska prata med honom och se var han är och vad som händer.



För att få igång svensken valde Berube även att flytta Matias Maccelli till kedjan med John Tavares and Nylander, inför måndagens retur mot Detroit.



– De var bättre. Dem är mycket i offensiv zon, och började mycket i offensiv zon. Vi behöver fortfarande mer från dem. De måste få göra mål någon gång. Jag tror fortfarande att de kan bli bättre och de kommer att bli bättre, säger coachen.



Se höjdpunkterna från Torontos senaste möte med Detroit i videospelaren ovan.

Source: William Nylander @ Elite Prospects