William Nylander och Oliver Ekman-Larsson klev fram med tre poäng var i Toronto Maple Leafs 7-4-seger mot Nashville Predators.

Nu är Nylander också med i toppen av poängligan efter sju poäng på fyra matcher.

William Nylander stod för tre nya poäng i natt.

Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

Han inledde säsongen med tre poäng mot Montréal Canadiens. Sedan har Toronto förlorat två raka matcher mot Detroit Red Wings och det har ”bara” bilvit en assist på de två matcherna. Men i natt small det till ordentligt igen.

Med ett mål och två assist var William Nylander en förgrundsfigur i 7-4-segern mot Nashville. Det samtidigt som även Oliver Ekman-Larsson klev fram med tre poäng. De båda svenskarna var därmed stora segerorganisatörer. Det efter att Nylander kritiserats av sin tränare Craig Berube.

– Jag tycker att vi flyttade pucken väldigt bra i den första perioden och sedan kommer de tillbaka i den andra. Men jag tycker att vi studsade tillbaka och det är kudos till oss att komma tillbaka igen och gå förbi och göra 4-2. Det gav oss självförtroendet tillbaka och jag tycker att vi kontrollerade pucken bra där i tredje, säger Ekman-Larsson till NHL.com efter matchen.

William Nylander ligger nu och skuggar Jack Eichel och Kirill Kaprizov som leder poängligan på nio poäng. Men efter kvällens match är den svenska storstjärnan helt klart med där i toppen i säsongsinledningen.

För Oliver Ekman Larsson var det hans första tre poäng för säsongen.