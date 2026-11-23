Vilken vecka det blev i SHL! Vi bjöds på viktiga segrar för bottenlagen, en galen målfest av Timrå, en sensationell förlust för omöjliga Färjestad och ytterligare förluster för ett allt mer pressat Rögle.

Här är spelarna som tar plats i säsongens åttonde upplaga av "Veckans lag".

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Målvakt:

Marek Langhamer, Malmö

Det var svårt att peta Jacob Johansson från laget, men i slutändan landade jag ändå på Malmös succémålvakt. Nu är faktiskt Marek Langhamer precis så bra som han tippades vara när han kom till Sverige för några år sedan. Nu är han för första gången en riktig toppmålvakt i SHL . Under den senaste veckan höll han nollan när Malmö Redhawks chockslog Färjestad BK med 3-0.

Source: Marek Langhamer @ Elite Prospects

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