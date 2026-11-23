Emil Pettersson har ett utgående kontrakt i Schweiz.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

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Inför den här säsongen valde både Jonathan Dahlén och Emil Pettersson att lämna Timrå IK. Duon skrev istället båda på för SCL Tigers i Schweiz. Där har de tidigare SHL-stjärnorna också varit två av lagets bästa spelare.

Pettersson leder den interna poängligan med 21 poäng på 22 matcher samtidigt som Dahlén har gjort 16 poäng på 17 matcher. Båda skrev bara på för ett år med klubben och det återstår nu att se vad som händer framöver med duon.

Under helgen kom uppgifter i Schweiz om att Emil Pettersson kan lämna klubben. Trots hans fina start på säsongen finns det ännu inget erbjudande om en fortsättning på bordet, rapporterar Berner Zeitung . Tidningen skriver att det har gett eko i ligan och att flera andra lag har börjat visa intresse för svensken till nästa säsong.

Emil Pettersson har en oklar framtid

Huruvida det är aktuellt med en flytt hem till Sverige framgår inte av artikeln. Timrå har sedan tidigare deklarerat att de står med öppna armar om deras utflyttade stjärnor skulle vilja återvända.

32-åringen gjorde förra säsongen 46 poäng på 51 matcher i SHL, hans näst bästa notering i karriären.