Vill trejda skandalspelaren: ”Bäst för honom”

Ottawa Senators äger rättigheterna till Alex Formenton.

Nu hoppas klubben kunna trejda skandalspelaren som tillåts spela i NHL från och med 1 december.

– Båda parter är eniga om att han behöver en nystart, säger general managern Steve Staios till The Athletic.

Alex Formenton.

Foto: Alamy

I slutet av juli kom beskedet att Carter Hart, Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dubé och Cal Foote, som alla stod åklagade för sexuella övergrepp på en kvinna, friades av domstolen. Initialt stoppades samtliga fem spelare från spel i NHL, men förra veckan kom beskedet att spelarna skulle få återvända till ligan.

Alex Formenton tillhör alltjämt Ottawa Senators, sedan klubben erbjudit honom ett kvalificerande erbjudande sommaren 2022. När, och om, Formenton återvänder till NHL ser det dock inte ut att bli i Senators färger. För The Athletic berättar general managern Steve Staios att man hoppas kunna trejda bort rättigheterna till forwarden.

– Jag har haft diskussioner med hans agent. Båda parter är eniga om att det är bäst för honom att få en nystart, säger Staios.

Började jobba i byggbranschen

Formenton draftades i andrarundan 2017 av Ottawa och spelade i klubben mellan 2018 och 2022. Under sin sista säsong i klubben (2021/22) producerade han 18 mål och totalt 32 poäng på 79 matcher för Senators.

Mellan 2022 och 2024 spelade Formenton i den schweiziska klubben Ambrì-Piotta, innan han i januari 2024 tog tjänstledigt och i stället började jobba inom byggbranschen, kort innan han tillsammans med de resterande fyra spelarna åtalades för sexuella övergrepp.

26-årige Formenton återvände till Ambrì-Piotta i början av september och har spelat två matcher utan att göra någon poäng för den schweiziska klubben.