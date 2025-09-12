Välkomnas tillbaka i NHL – efter skandalen

I somras friades NHL-spelarna som stått anklagade för sexuella övergrepp.

Nu står det klart att de även är välkomna tillbaka i spel från 1 december 2025.

Carter Hart, Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dubé och Cal Foote frias från anklagelser om sexuella övergrepp. Foto: Geoff Robins/The Canadian Press via AP

När den uppmärksammade rättegången nådde sitt slut under sommaren hade domaren Maria Carrocia meddelat att de fem NHL-spelarna som stått anklagade för våldtäkt sommaren 2018 frias. Åklagarsidans bevisbörda ansågs inte tung nog för att fälla någon av spelarna, men Carter Hart, Michael McLeod, Dillon Dubé, Alex Formenton och Cal Foote meddelades inte vara välkomna tillbaka till spel av NHL.



”Anklagelserna som framförts i detta fall, även om de inte har fastställts vara brottsliga, är mycket allvarliga och det aktuella beteendet var oacceptabelt”, sade NHL-bossen Gary Bettman i juli.



Nu kommer ett nytt besked av ligan som tillåter dessa fem att skriva NHL-kontrakt redan från 15 oktober.



”Var och en av spelarna, baserat på personliga möten med ligan efter domarna, uttryckte ånger och samvetskval för sina handlingar. Ändå anser vi att deras uppförande kräver formell disciplinär åtgärd som påtvingas av ligan. Spelarna kommer att vara berättigade att spela i NHL-matcher tidigast den 1 december 2025, vilket innebär att deras totala tid utanför ligan kommer att uppgå till nästan två år”, skriver NHL i ett uttalande.

Bakgrunden till åtalet mot NHL-spelarna

Det var i samband med firandet av Kanadas JVM-guld i London, Ontario, sommaren 2018 som de fem spelarna alla ska ha haft sex med kvinnan. Samtliga stod åtalade för ett fall av sexuellt övergrepp, bortsett från Michael McLeod som hade han en extra åtalspunkt för att ha varit den som ska ha iscensatt övergreppen.



Anklagelserna blev offentliga i maj 2022, då det framkom att Hockey Canada gjort en förlikning med E.M. som uppgav att hon utsatts för övergrepp av flera spelare från JVM-laget.



I sin ursprungliga stämningsansökan uppgav E.M. att hon våldtogs av åtta spelare under flera timmar på ett hotellrum i London. Hon berättade att hon träffat spelarna på en bar och frivilligt följt med en av dem, Michael McLeod, och att hon hade sex med samtycke med honom. Men enligt henne bjöd han därefter in flera lagkamrater till rummet utan hennes vetskap eller samtycke.



E.M. uppgav att hon inte samtyckte till någon av de sexuella handlingar som därefter skedde. Hon har i förhör berättat att hon blev spottad på, slagen på stjärten, utskrattad och förnedrad. Enligt stämningsansökan grät hon delar av natten inne på badrummet och ville lämna rummet, men övertalades av flera spelare att stanna kvar. Hon noterade även att flera av dem hade golfklubbor i rummet, vilket gjorde att hon kände sig fysiskt hotad och oförmögen att gå därifrån.



Ingen åtalspunkt väcktes efter den första polisutredningen i London, som avslutades i februari 2019. Men nyheten om förlikningen väckte stor upprördhet och ledde till parlamentariska utfrågningar av det kanadensiska hockeyförbundet i Kanadas federala regering, vilket fick polisen i London att återuppta utredningen.



Enligt polisen kunde nya bevis samlas in och ytterligare förhör genomföras efter att utredningen återupptogs 2022. Åtalen offentliggjordes i februari 2024 och rättegången slutfördes med friande domar i juli 2025.