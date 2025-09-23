Svenska talangerna får lämna NHL-camperna

NHL-klubbarna har börjat gallra bort spelare inför säsongsstarten. Två svenskar som får lämna träningslägren för spel i de nordamerikanska juniorligorna är Linus Funck (Colorado) och Viktor Nörringer (Nashville).

Linus Funck och Viktor Nörringer får lämna respektive NHL:s lags träningsläger. Foto: Bildbyrån

Lista: Här är alla svenska som deltar på NHL-klubbarnas träningsläger

NHL-lagen inledde den gångna helgen träningsmatcherna inför säsongsstarten 7 oktober.

En svensk junior som fick chansen i en av Nashville Predators inledande möten med Florida Panthers var Viktor Nörringer. Han spelade drygt elva minuter i Predators 5–0-seger hemma i Bridgestone Arena.

Det blir den 19-årige forwardens enda framträdande för Predators på försäsongen. Nu har han nämligen skickats tillbaka till sitt juniorlag Muskegon Lumberjacks i USHL där han ska spela den här säsongen. Hanhals-produkten var ombytt i 16 matcher för Frölunda förra säsongen och noterades för en assist. Han valde i våras att förbinda sig till Boston University i den amerikanska collegehockeyn och kommer att börja på skolan säsongen 2026/27.

I Muskegon blir han lagkamrat med svenske målvakten Carl Axelsson, tidigare i Skellefteå, och Melvin Novotny, tidigare i Leksand.

Nörringer draftades av Nashville i fjärde rundan som 127:e spelare 2024.

Linus Funck skickas till mästarklubben

En annan svensk som får inrikta sig på juniorhockey är backen Linus Funck, som tillbringat den senaste tiden med Colorado Avalanche.

Han skickas till de regerande OHL- och Memorial Cup-mästarna London Knights efter att ha lämnat moderklubben Luleå inför den här säsongen. Knights, som leds av bröderna Dale och Mark Hunter, är en av den kanadensiska juniorhockeyns stora maktfaktorer med sex mästerskapstitlar i OHL sedan 2005. De har dock inlett säsongen med två raka förluster.

18-årige Funck, som draftades som, 118:e spelare i fjärde rundan av Colorado i somras, skadade sig under Avalanche rookieläger. Förra säsongen gjorde han 28 poäng (5+23) på 48 matcher i J20 Nationell.

Source: Viktor Nörringer @ Elite Prospects

Source: Linus Funck @ Elite Prospects