NHL-lagens träningsläger har startat och hockeysverige.se hjälper dig hålla koll på var alla 141 svenskar i NHL befinner sig inför säsongen 2025/26. Här uppdaterar vi listan löpande när svenskar skickas ned i AHL eller tillbaka till sina juniorlag.

Samuel Jonsson, Viktor Arvidsson och John Klingberg tillhör svenskarna som hunnit begå försäsongsdebut för sina nya NHL-klubbar. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den 7 oktober startar NHL:s grundserie 2025/26.

Innan dess ska klubbarna gallra sina bruttotrupper genom att skicka med spelare till farmarlagen i AHL.

Här går vi igenom var de 141 svenskarna som är registrerade för spel på klubbarnas träningsläger befinner sig. Vi uppdaterar löpande när svenskar får lämna NHL-trupperna och vart de skickas.

Samtliga 32 NHL-lag har minst en svensk på respektive camp. Detroit Red Wings hade flest då man inledde campen med elva svenskar i bruttotruppen. Columbus Blue Jackets och Montréal Canadiens hade minst antal svenskar – bara en vardera.

Senast uppdaterad 22/9

Anaheim Ducks

Calle Clang, mv

Leo Carlsson, fw

Boston Bruins

Hampus Lindholm, b

Victor Söderström, b

Loke Johansson, b

Elias Lindholm, fw

Fabian Lysell, fw

Viktor Arvidsson, fw

Buffalo Sabres

Rasmus Dahlin, b

Noah Östlund, fw

Isak Rosén, fw

Anton Wahlberg, fw

Calgary Flames

Rasmus Andersson, b

Axel Hurtig, b

Mikael Backlund, fw

William Strömgren, fw

Carolina Hurricanes

Oliver Kylington, b (tryout)

Joel Nyström, b

Felix Unger Sörum, fw

Chicago Blackhawks

Arvid Söderblom, mv

André Burakovsky, fw

Colorado Avalanche

Isak Posch, mv

Gabriel Landeskog, fw

Victor Olofsson, fw

Columbus Blue Jackets

Isac Lundeström, fw

Dallas Stars

Nils Lundkvist, b

Oskar Bäck, fw

Detroit Red Wings

Simon Edvinsson, b (skadad)

Albert Johansson, b

Axel Sandin Pellikka, b

Erik Gustafsson, b

William Wallinder, b

William Lagesson, b

Lucas Raymond, fw

Elmer Söderblom, fw

Jonatan Berggren, fw

Gabriel Seger, fw (tryout)

Nedskickad:

Carl-Otto Magnusson, b (Moncton Wildcats, QMJHL)

Edmonton Oilers

Samuel Jonsson, mv

Mattias Ekholm, b

Mattias Janmark, fw

Florida Panthers

Gustav Forsling, b

Ludvig Jansson, b

Tobias Björnfot, b

Jesper Boqvist, fw

Anton Lundmark, fw

Wilmer Skoog, fw

Los Angeles Kings

Anton Forsberg, mv

Erik Portillo, mv

Jacob Moverare, b

Adrian Kempe, fw

Andre Lee, fw

Minnesota Wild

Filip Gustavsson, mv

Jesper Wallstedt, mv

Jonas Brodin, b (skadad)

Joel Eriksson Ek, fw

Liam Öhgren, fw

Marcus Johansson, fw

Montréal Canadiens

Adam Engström, b

Nashville Predators

Magnus Chrona, mv

Adam Wilsby, b

Andreas Englund, b

Filip Forsberg, fw

David Edstrom, fw

New Jersey Devils

Jacob Markström, mv

Jesper Bratt, fw

New York Islanders

Marcus Högberg, mv

Adam Boqvist, b

Calle Odelius, b

Simon Holmström, fw

Pierre Engvall, fw

Emil Heineman, fw

New York Rangers

Mika Zibanejad, fw

Anton Blidh, fw

Adam Edström, fw

Nedskickad:

Hugo Ollas, mv (Hartford Wolf Pack, AHL)

Ottawa Senators

Linus Ullmark, mv

Fabian Zetterlund, fw

Olle Lycksell, fw

Oskar Pettersson, fw

Nedskickad:

Gabriel Eliasson, b (Barrie Colts, OHL)

Philadelphia Flyers

Samuel Ersson, mv

Emil Andrae, b

Helge Grans, b

Adam Ginning, b

Oscar Eklind, fw

Pittsburgh Penguins

Filip Larsson, mv

Erik Karlsson, b

Sebastian Aho, b

Rickard Rakell, fw

Filip Hållander, fw

St Louis Blues

Philip Broberg, b

Samuel Johannesson, b

Leo Lööf, b

Theo Lindstein, b

Oskar Sundqvist, fw

Otto Stenberg, fw

Simon Robertsson, fw

San Jose Sharks

Lucas Carlsson, b

Timothy Liljegren, b

John Klingberg, b

Mattias Hävelid, b

William Eklund, fw

Alexander Wennberg, fw

Carl Grundström, fw

Oskar Olausson, fw

Filip Bystedt, fw

Seattle Kraken

Victor Östman, mv

Adam Larsson, b

Gustav Olofsson, b

Tampa Bay Lightning

Jonas Johansson, mv

Victor Hedman, b

Simon Lundmark, b

Pontus Holmberg, fw

Toronto Maple Leafs

Dennis Hildeby, mv

Oliver Ekman Larsson, b

William Nylander, fw

Calle Järnkrok, fw

Alexander Nylander, fw

Utah Mammoth

Kevin Stenlund, fw

Noel Nordh, fw

Vancouver Canucks

Marcus Pettersson, b

Elias Pettersson, b

Tom Willander, b

Elias Pettersson, fw

Jonathan Lekkerimäki, fw

Linus Karlsson, fw

Nils Höglander, fw

Nils Åman, fw

Vilmer Alriksson, fw

Vegas Golden Knights

Carl Lindbom, mv

Jesper Vikman, mv

William Karlsson, fw

Alexander Holtz, fw (tryout)

Washington Capitals

Rasmus Sandin, b

Calle Rosén, b

Ludwig Persson, fw

Alexander Suzdalev, fw

Winnipeg Jets

Elias Salomonsson, b

Gustav Nyquist, fw

Samuel Fagemo, fw

David Gustafsson, fw

Fabian Wagner, fw