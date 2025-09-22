Så går det för svenskarna på NHL-lagens träningsläger
NHL-lagens träningsläger har startat och hockeysverige.se hjälper dig hålla koll på var alla 141 svenskar i NHL befinner sig inför säsongen 2025/26. Här uppdaterar vi listan löpande när svenskar skickas ned i AHL eller tillbaka till sina juniorlag.
Den 7 oktober startar NHL:s grundserie 2025/26.
Innan dess ska klubbarna gallra sina bruttotrupper genom att skicka med spelare till farmarlagen i AHL.
Här går vi igenom var de 141 svenskarna som är registrerade för spel på klubbarnas träningsläger befinner sig. Vi uppdaterar löpande när svenskar får lämna NHL-trupperna och vart de skickas.
Samtliga 32 NHL-lag har minst en svensk på respektive camp. Detroit Red Wings hade flest då man inledde campen med elva svenskar i bruttotruppen. Columbus Blue Jackets och Montréal Canadiens hade minst antal svenskar – bara en vardera.
Senast uppdaterad 22/9
Anaheim Ducks
Calle Clang, mv
Leo Carlsson, fw
Boston Bruins
Hampus Lindholm, b
Victor Söderström, b
Loke Johansson, b
Elias Lindholm, fw
Fabian Lysell, fw
Viktor Arvidsson, fw
Buffalo Sabres
Rasmus Dahlin, b
Noah Östlund, fw
Isak Rosén, fw
Anton Wahlberg, fw
Calgary Flames
Rasmus Andersson, b
Axel Hurtig, b
Mikael Backlund, fw
William Strömgren, fw
Carolina Hurricanes
Oliver Kylington, b (tryout)
Joel Nyström, b
Felix Unger Sörum, fw
Chicago Blackhawks
Arvid Söderblom, mv
André Burakovsky, fw
Colorado Avalanche
Isak Posch, mv
Gabriel Landeskog, fw
Victor Olofsson, fw
Columbus Blue Jackets
Isac Lundeström, fw
Dallas Stars
Nils Lundkvist, b
Oskar Bäck, fw
Detroit Red Wings
Simon Edvinsson, b (skadad)
Albert Johansson, b
Axel Sandin Pellikka, b
Erik Gustafsson, b
William Wallinder, b
William Lagesson, b
Lucas Raymond, fw
Elmer Söderblom, fw
Jonatan Berggren, fw
Gabriel Seger, fw (tryout)
Nedskickad:
Carl-Otto Magnusson, b (Moncton Wildcats, QMJHL)
Edmonton Oilers
Samuel Jonsson, mv
Mattias Ekholm, b
Mattias Janmark, fw
Florida Panthers
Gustav Forsling, b
Ludvig Jansson, b
Tobias Björnfot, b
Jesper Boqvist, fw
Anton Lundmark, fw
Wilmer Skoog, fw
Los Angeles Kings
Anton Forsberg, mv
Erik Portillo, mv
Jacob Moverare, b
Adrian Kempe, fw
Andre Lee, fw
Minnesota Wild
Filip Gustavsson, mv
Jesper Wallstedt, mv
Jonas Brodin, b (skadad)
Joel Eriksson Ek, fw
Liam Öhgren, fw
Marcus Johansson, fw
Montréal Canadiens
Nashville Predators
Magnus Chrona, mv
Adam Wilsby, b
Andreas Englund, b
Filip Forsberg, fw
David Edstrom, fw
New Jersey Devils
Jacob Markström, mv
Jesper Bratt, fw
New York Islanders
Marcus Högberg, mv
Adam Boqvist, b
Calle Odelius, b
Simon Holmström, fw
Pierre Engvall, fw
Emil Heineman, fw
New York Rangers
Mika Zibanejad, fw
Anton Blidh, fw
Adam Edström, fw
Nedskickad:
Hugo Ollas, mv (Hartford Wolf Pack, AHL)
Ottawa Senators
Linus Ullmark, mv
Fabian Zetterlund, fw
Olle Lycksell, fw
Oskar Pettersson, fw
Nedskickad:
Gabriel Eliasson, b (Barrie Colts, OHL)
Philadelphia Flyers
Samuel Ersson, mv
Emil Andrae, b
Helge Grans, b
Adam Ginning, b
Oscar Eklind, fw
Pittsburgh Penguins
Filip Larsson, mv
Erik Karlsson, b
Sebastian Aho, b
Rickard Rakell, fw
Filip Hållander, fw
St Louis Blues
Philip Broberg, b
Samuel Johannesson, b
Leo Lööf, b
Theo Lindstein, b
Oskar Sundqvist, fw
Otto Stenberg, fw
Simon Robertsson, fw
San Jose Sharks
Lucas Carlsson, b
Timothy Liljegren, b
John Klingberg, b
Mattias Hävelid, b
William Eklund, fw
Alexander Wennberg, fw
Carl Grundström, fw
Oskar Olausson, fw
Filip Bystedt, fw
Seattle Kraken
Victor Östman, mv
Adam Larsson, b
Gustav Olofsson, b
Tampa Bay Lightning
Jonas Johansson, mv
Victor Hedman, b
Simon Lundmark, b
Pontus Holmberg, fw
Toronto Maple Leafs
Dennis Hildeby, mv
Oliver Ekman Larsson, b
William Nylander, fw
Calle Järnkrok, fw
Alexander Nylander, fw
Utah Mammoth
Kevin Stenlund, fw
Noel Nordh, fw
Vancouver Canucks
Marcus Pettersson, b
Elias Pettersson, b
Tom Willander, b
Elias Pettersson, fw
Jonathan Lekkerimäki, fw
Linus Karlsson, fw
Nils Höglander, fw
Nils Åman, fw
Vilmer Alriksson, fw
Vegas Golden Knights
Carl Lindbom, mv
Jesper Vikman, mv
William Karlsson, fw
Alexander Holtz, fw (tryout)
Washington Capitals
Rasmus Sandin, b
Calle Rosén, b
Ludwig Persson, fw
Alexander Suzdalev, fw
Winnipeg Jets
Elias Salomonsson, b
Gustav Nyquist, fw
Samuel Fagemo, fw
David Gustafsson, fw
Fabian Wagner, fw
