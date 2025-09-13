Linus Funck gjorde sitt första framträdande i en Colorado Avalanche-tröja i natt.

Då skadade sig den svenske backtalangen när Avalanche vann rookiematchen mot Utah Mammoth med 5–3.

– Det är otur att åka på en skada så pass tidigt på träningslägret, säger tränaren Mark Letestu.

Linus Funck.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

I natt drog några av rookieturneringarna i NHL som pågår under klubbarnas rookieläger i gång. Två av lagen som möttes under natten till lördag, svensk tid, var Colorado Avalanche och Utah Mammoth, där svenske backen Linus Funck fick göra sitt första framträdande i Avalanche-tröjan efter att ha draftats i fjärderundan i somras.

Första matchen blev emellertid ingen höjdare för den 18-årige norrbottningen.

Klev av med en överkroppsskada

Funck tvingades kliva av nattens 5–3-seger mot Utah med en överkroppsskada.

– Han kommer att undersökas vidare av läkarna. Det är otur att åka på en skada så pass tidigt på träningslägret, men han är en ung kille och kommer att ha många sådana här matcher framför sig, säger tränaren Mark Letestu till DNVR Avalanche.

Linus Funck lämnade Luleå för spel i Nordamerika inför den här säsongen, då han skrev på för OHL-klubben London Knights. 18-åringen hann inte debutera i SHL under sin tid i Luleå, men var ordinarie i klubbens U20-lag förra säsongen där han stod för 28 poäng (5+23) på 48 matcher och var den tredje poängbäste U18-backen i U20 Nationell.