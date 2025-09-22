David Edstrom jagar en plats i Nashville Predators den här säsongen.

Under sena söndagskvällen slog den svenske talangen till direkt med ett mål i Nashvilles 5–0-seger mot Florida.

David Edstrom blev målskytt för Nashville i försäsongssegern mot Florida.

Foto: Nashville Predators/X

Under sena söndagskvällen och natten till måndag, svensk tid, spelade Nashville och Florida två träningsmatcher mot varandra. I den första matchen tog svenskarna Adam Wilsby, David Edstrom och Viktor Nörringer plats i Predators lag som lyckades besegra ett rookiebetonat Florida Panthers med 5–0.

En svensk skrev in sig i målprotokollet i matchen, då David Edstrom fastställde slutresultatet till 5–0 i den tredje perioden sedan han plockat upp en lös puck framför mål och rakat in den bakom Kirill Gerasimjuk i Panthers-målet.

Edstrom wasn't missing this one 😮‍💨 pic.twitter.com/V9II8m752X — Nashville Predators (@PredsNHL) September 21, 2025

Tre svenskar i vardera lag

Edstrom spelade strax över 15 minuter i storsegern och lämnade isen med en +2-notering i plus/minus-statistiken. Landsmännen Viktor Nörringer och Adam Wilsby spelade elva respektive 19 minuter för Predators.

I Panthers fick Wilmer Skoog, Anton Lundmark och Ludvig Jansson chansen att visa upp sig i Floridas färger. Skoog spelade näst mest av Panthers forward med en istid på totalt 17:48, medan Lundmark loggade strax över 16 minuters istid och loggade två skott på mål, ett blockerat skott och två tacklingar. Jansson lämnade isen med en -3-notering i plus/minus-statistiken på den dryga 15 minuter han spelade i förlustmatchen.

I den andra matchen lagen emellan vann Nashville med 5–3. Där noterades Filip Forsberg för ett mål och en assist för Predators.