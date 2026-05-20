För några veckor sedan stod det klart att Lars Bryggman lämnar Skellefteå AIK.

Nu presenteras forwarden av sin nya klubb TPS Åbo.

– Väldigt exalterad, säger 33-åringen till lagets sajt.

Foto: Fredrik Sundvall / Bildbyrån

Det har spekulerats om vart Lars Bryggman tar vägen efter säsongen. Mycket har pekat på att hans nya destination blir i finska ligan.

Nu är det bestämt, karriären fortsätter i TPS Åbo.

– Nu är jag väldigt exalterad över att ge mig an en ny utmaning – det är fantastiskt att komma till Åbo och TPS. Jag känner redan ligan och lagen ganska väl, så jag har en bra uppfattning om vad jag kommer till. När möjligheten att flytta till TPS dök upp kändes det direkt som rätt beslut, säger forwarden till klubbens hemsida.

Lars Bryggman återvänder till Finland – klar för TPS Åbo

Under den gångna SHL-säsongen gjorde Bryggman 21 poäng (10+11) på 47 grundseriematcher. I slutspelet steppade han upp och noterades för nio poäng (5+4) på 15 matcher.

– Hans personlighet och professionella arbetssätt passar utmärkt in i den verksamhetskultur vi vill bygga här. Lasse representerar precis den typ av spelarprofil vi har letat efter, så det är fantastiskt att ha en spelare av hans kaliber engagerad hos oss i två år, säger sportchefen Mika Suoraniemi.

Lars Bryggman, 33, har tidigare gjort tre säsonger i Finland för Pelicans. Där stod han för flera starka säsonger och var bland annat lagkapten för Pelicans en säsong. Säsongen 2024/25, innan han värvades till Skellefteå, gjorde Bryggman hela 23 mål och 49 poäng på 52 matcher i Liiga. Under sin karriär har Bryggman spelat 343 SHL-matcher för Skellefteå, Luleå och Malmö Redhawks. Han har också spelat för Asplöven, Leksand och Pantern i HockeyAllsvenskan.

Bryggmans kontrakt med TPS Åbo sträcker sig över de kommande två åren.

