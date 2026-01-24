Första matchen efter tredjen från Calgary Flames är överstökad. Trots problem med arbetstillstånd är Rasmus Andersson nu en Golden Knight på riktigt.

– Vi ville vinna för honom, säger Vegas Mark Stone bland annat efter 6–3-matchen mot Toronto.

Rasmus Andersson i sin debut för Vegas. Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Rasmus Andersson saknade arbetstillstånd inför mötet med Toronto Maple Leafs. Men eftersom det var i Kanada kom han till spel.

29-åringen från Malmö klev sedan ut på isen till burop. Inte mot honom, utan Mitch Marner som var tillbaka i stan i ”fel tröja” för första gången. På andra sidan syntes även Oliver Ekman Larsson till trots att han nyligen klivit av i smärtor (läs mer om detta här).

Matchen slutade 6–3 och Andersson noterades för en assist. Detta till sista målet i tom bur.

– Bra på att röra på pucken, på tårna, riktigt självsäker i sitt beslutsfattande. I slutet av matchen kunde man se lite av den där pengaspelartypen, likt Alex Pietrangelo. När matchen står på spel så hittar han ett sätt att blockera ett skott eller skapa något. Han kommer förmodligen bara att bli bättre med oss, hyllar Vegas tränare Bruce Cassidy.

Fick spela med sin tidigare backpartner

Det blev även en bekant miljö för Andersson att debutera i. Intill sig fick han nämligen sin gamla backpartner från Calgary Flames Noah Hanifin. På den positionen spelade Andersson 21.33 minuter, vilket endast Shea Theodore och just Hanifin toppade för Vegas under matchen.

I övrigt noterades även Alexander Holtz för en assist i Vegas, men man tappade en 4–1-ledning till 3–4 i slutet av andra och gjorde det spännande. Mark Stone säkrade segern med 5–3 med fem minuter kvar, innan målet i tom bur.

– Jag har haft en fantastisk tid i Calgary, jag har älskat varje sekund. Jag kan inte prata nog gott om den organisationen. Men samtidigt tycker jag att det var dags för dem och dags för mig att prova något annorlunda. … Det här är en riktig kandidat, säger Andersson till media, enligt The Ahtletics Chris Johnston.

Source: Rasmus Andersson @ Elite Prospects