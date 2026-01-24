En kollision med Lucas Raymond skapade oro även kring Oliver Ekman Larsson till OS. Men inatt ställde svenske backen plötsligt upp för sitt Toronto Maple Leafs.

– Det är ett val att spela igenom det, säger coachen Craig Berube efter 3–6-matchen enligt TSN.

Oliver Ekman Larsson spelade trots skada enligt Berube. Foto: Bildbyrån (montage).

Sam Hallam och hans Tre Kronor kan pusta ut, åtminstone just i denna stund.

Trots att OS-uttagne Oliver Ekman Larsson krockade med Lucas Raymond och klev ut i omklädningsrummet mot Detroit, verkar inte OS vara i fara. Den 34-årige OS-backen skulle utvärderas för underkroppsskadan, men syntes senare till på Torontos matchvärmning inför Vegas. Och mycket riktigt, när pucken släpptes fanns Ekman Larsson på isen.

Mötet slutade i en 3–6-förlust, men OS-backen spelade hela 24 minuter, och verkar alltså inte hämmas av smällen.

– Först och främst måste man vilja spela igenom saker. Alla har fått smällar. Det är många killar i ligan som är skadade, där det är en inställning och ett val att spela igenom det, säger hans tränare Craig Berube enligt TSN och Mark Masters.

Däremot saknades William Nylander fortsatt i Toronto. Han väntas gå på is igen under helgen.

Mitch Marner utbuad: ”Ville vinna för honom”

Matchen i sig gav även debut för Rasmus Andersson i Vegas. En debut som slutade med en assist vid 6–3-målet i tom bur. Hans nya lag hade dessförinnan säkrat segern med 5–3 från Mark Stone. Målet var minst sagt välbehövligt efter att Toronto hämtat upp 1–4 till 3–4 under andra perioden.

Både inför och under mötet buades även Mitch Marner ut av publiken i Toronto. Detta då han var tillbaka för första gången som en Vegas-spelare. Han klev av isen utan en poäng.

– Han är en av våra egna. Vi spelar för varandra, det har vi alltid gjort och kommer alltid att göra. Det är mottot i vårt omklädningsrum, så vi ville definitivt vinna för honom. Vi ville vinna för att Rasmus Andersson skulle spela sin första match och för att vi spelade dåligt igår kväll (mot Boston). Vi ville komma tillbaka upp i sadeln. Vi visste hur mycket det här betydde för Marner, säger Mark Stone, enligt NHL.com.

