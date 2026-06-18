Vegas stoppade Edmonton – bara ett lag fick tala med mästarcoachen

Bruce Cassidy har stoppats från att intervjuas av både Edmonton Oilers och Los Angeles Kings. Foto: Matt Krohn-USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

När Bruce Cassidy fick lämna Vegas Golden Knights i mars blev han snabbt ett av de mest attraktiva namnen på tränarmarknaden. Flera klubbar visade intresse för den tidigare Stanley Cup-vinnaren – men Vegas såg till att kontrollera processen.

På onsdagen bekräftade Golden Knights att endast ett lag fick tillstånd att tala med Cassidy efter avskedet. Enligt Sportsnet-profilen Nick Kypreos var det Toronto Maple Leafs som fick grönt ljus att intervjua tränaren.

Samtidigt rapporterades det redan i maj att både Edmonton Oilers och Los Angeles Kings var intresserade av Cassidy. Ingen av klubbarna ska dock ha fått tillåtelse från Vegas att kontakta honom.

Vegas kontrollerar Bruce Cassidy

Cassidy sitter fortfarande på ett kontrakt med Golden Knights som löper till den 30 juni 2027. Därför krävs organisationens godkännande för att andra NHL-klubbar ska kunna förhandla med honom om en ny tränarroll.

– Vi hade en situation där vi gav Bruce tillåtelse att prata med ett annat lag. Det ledde inte till något, men vi kommer att hantera sådana frågor från fall till fall, sade Vegas general manager Kelly McCrimmon på onsdagen.

Under våren har situationen frustrerat Cassidy , som öppet uttryckt sin vilja att återvända till NHL så snart som möjligt.

I en intervju med podcasten Spittin' Chiclets i slutet av maj beskrev han situationen som frustrerande.

– Jag vill jobba. Jag är hockeytränare, sade Cassidy.

"Kan inte bara säga upp mig"

Han förklarade också att många inte känner till hur tränarkontrakt fungerar i NHL.

– Jag kan inte bara säga upp mig och börja jobba för någon annan i morgon. Jag behöver Vegas tillstånd tills kontraktet löper ut, annars blir den enda skillnaden att jag inte får betalt längre, sade han.

Toronto valde till slut att anställa Jim Hiller som ny huvudtränare, medan Kings redan gått vidare med Peter Laviolette . Oilers uppges i sin tur rikta in sig på Mike Babcock .

Cassidys framtid är därmed fortsatt oviss – trots att flera NHL-klubbar visat intresse för hans tjänster.