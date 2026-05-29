Konflikten mellan Vegas och Edmonton trappas upp. Trots att tränaren Bruce Cassidy fick sparken i mars vägrar Vegas Golden Knights fortfarande att ge rivalen Edmonton Oilers tillstånd att prata med den meriterade tränaren. Nu anklagar klubbens general manager Kelly McCrimmon Oilers för att ha läckt uppgifterna – samtidigt som Cassidy öppet vädjar om att få återvända till jobbet.

Vegas Golden Knights general manager Kelly McCrimmon har stoppat Edmonton Oilers och Los Angeles Kings från att intervjua deras sparkade coach Bruce Cassidy.

Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Precis när det verkade som att turbulensen kring Bruce Cassidy hade börjat lägga sig valde Vegas Golden Knights att hälla mer bensin på elden.

När klubbens general manager Kelly McCrimmon gästade TSN:s program OverDrive på torsdagen fick han frågor om varför Golden Knights fortsatt nekar andra klubbar möjligheten att prata med Cassidy, som sparkades med åtta matcher kvar av grundserien – trots att han fortfarande är under kontrakt med Vegas.

Bland de intresserade klubbarna finns rivalen Edmonton Oilers.

McCrimmon menade att det är Edmonton som bär ansvaret för att historien blivit offentlig.

– Det är bara en nyhet eftersom Edmonton läckte det, sade McCrimmon. Det här kom inte från vår organisation.

Vegas hindrar coachen från att söka nytt jobb

Han betonade samtidigt att han haft kontakt med Cassidy så sent som dagen innan intervjun.

– Jag vet hur han känner. Jag vet att han vill coacha. Han är en fantastisk tränare och han vill komma igång. Tränare är inte särskilt tålmodiga människor av naturen, så jag förstår vad han vill och varför han vill det. Samtidigt arbetar jag för Vegas Golden Knights och mitt ansvar ligger först och främst hos organisationen.

Uppgifterna om att Vegas hindrar Cassidy från att söka nytt jobb blev offentliga tidigare under Stanley Cup-slutspelet. Efter lagets uppmärksammade mediekaos i samband med uttåget mot Anaheim Ducks bekräftade McCrimmon att flera klubbar hade bett om tillstånd att prata med den tidigare huvudtränaren.

– Klubbar har frågat om tillåtelse att prata med Bruce. Vi har varit konsekventa med att vårt fokus just nu ligger på Stanley Cup-slutspelet och klubbarna har respekterat det. Jag har pratat med Bruce och han förstår det också, sade McCrimmon förra veckan.

Cassidy vill få chansen att prata med Oilers och Kings

Tidigare under torsdagen publicerade Spittin Chiclets en intervju med Cassidy där han öppet uttryckte sin frustration över situationen.

– Två lag har frågat. Det är offentlig information nu. Och jag skulle vilja prata med dem. Jag vill börja jobba. Jag är hockeytränare … jag vill tillbaka till jobbet. Och jag måste säga: få mig härifrån, sade Cassidy.

Cassidy bekräftade samtidigt att de två klubbar som begärt tillstånd att prata med honom är Edmonton Oilers och Los Angeles Kings.

Efter att Cassidy fick lämna tog Vegas in den rutinerade tränaren John Tortorella. Under hans ledning vann Golden Knights Pacific Division och har nu tagit sig till sin första Stanley Cup-final sedan 2023 – året då Bruce Cassidy ledde Vegas till klubbens första Stanley Cup-titel.