Skrällen: Han tar över Toronto

Jim Hiller (vänster) tar över som ny huvudtränare i Toronto. Foto: Bildbyrån.

Efter en blytung säsong, där Toronto var ett av ligans sämsta lag, har den kanadensiska klubben gjort om rejält. Mats Sundin klev in som senior advisor, John Chayka blev ny general manager - och man sparkade också coachen Craig Berube.

Nu har man hittat hans ersättare. Det blir, något oväntat, Jim Hiller som får det lediga coachjobbet. 57-åringen har en bakgrund i Maple Leafs, han var assisterande coach 2014 till 2019, men kommer närmast från fyra säsonger i Los Angeles. Först som assisterande tränare även där, och sen som head coach.

Hiller tog över huvudansvaret under slutdelen av säsongen 23/24 och behöll jobbet i två år. Den första mars 2026 fick han dock sparken och ersattes av DJ Smith inför slutspelet. Nu blir han Toronto Maple Leafs 41:a head coach i historien.

–Jim är en erfaren tränare med en stark förståelse för vad som krävs för att vinna i dagens NHL. Han har arbetat med framgångsrika lag genom hela sin karriär, har en god kontakt med spelarna och bidrar med ett tydligt ledarskap bakom bänken. Vi anser att han är rätt person att leda vårt lag och hjälpa oss att nå våra mål, säger GM John Chayka.

Jim Hiller tar över Toronto

Toronto har förstavalet i sommarens draft och väntas då välja Gavin McKenna , som tillsammans med Hiller ska försöka hjälpa laget bort från bottenträsket igen.

– Jag är otroligt entusiastisk över möjligheten att återvända till Toronto och leda Maple Leafs. Det här är en speciell organisation med fantastiska spelare, passionerade fans och höga förväntningar. Jag ser fram emot att börja arbeta med våra spelare och ledarstaben och göra allt vi kan för att hjälpa det här laget att nå sin fulla potential, säger den nye tränaren.