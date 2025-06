SMÄLLEN: Veteranen uppges missa hela säsongen

Vegas Golden Knights nås av tunga, tunga nyheter kring Alex Pietrangelo.

Enligt NHL-insidern David Pagnotta missar backveteranen hela 2025/26-säsongen.

Alex Pietrangelo i Vegas. Foto: Bildbyrån/Stephen R. Sylvanie.

– Vi kommer att veta mer inom de närmaste dagarna. Jag och Alex har haft flera samtal. Det finns flera beslut som måste fattas. När jag tidigare nämnde att det finns saker som behöver klarhet, så var detta en av dem.



Så lät det under NHL-draften då Vegas Golden Knights GM, Kelly McCrimmon, kommenterade statusen på Alex Pietrangelo för prohockeyrumor.



Nu kommer nya uppgifter om den 35-årige stjärnan, som varit skadedrabbad under de två senaste säsongerna.



Enligt NHL-insidern David Pagnotta hanterar backen allvarliga skada och kommer troligen att behöva flera operationer under sommaren. Det hela ska även betyda att Pietrangelo, åtminstone, missar hela 2025/26-säsongen i NHL. Något Pagnotta tillägger i nyheten på X.

Har två år kvar på kontraktet

Vegas Golden Knights har under de senaste dagarna varit aktiva på spelarmarknaden i NHL och uppges, samtidigt som detta, förhandla med Mitch Marner i Toronto Maple Leafs.



För Alex Pietrangelo kommer detta tunga, tunga besked efter en säsong med 71 grundseriematcher för Vegas, men även ett tungt nej tack vid 4 Nations Face-Off. Veteranen var nämligen tvungen att dra sig ur den uppsnackade turneringen i februari för att rehabilitera en skada.



Pietrangelo valdes av St Louis Blues som fjärde spelare i NHL-draften 2008 och debutera i ligan redan året därpå. Två JVM, ett VM och ett OS följde samtidigt som den nu 97 kg tunga pjäsen växte fram till att bli kapten i NHL. 2020 avslutades sedan det kapitlet när Pietrangelo skrev på för sju år i Vegas. Två år återstår därmed på avtalet, varav åtminstone ett tros spenderas helt utan spel.