Uppgifter: Kan anmäla Vegas för att ha förhandlat med Marner

Vegas Golden Knights ser ut att bli Mitch Marners nästa klubbadress. Men inte utan dramatik. Nu uppger Sportsnets Elliotte Friedman att Toronto Maple Leafs kan anmäla klubben till NHL för att ha pratat med Marner utan deras tillåtelse.

Mitch Marner placeras i Vegas Golden Knights – men inte utan dramatik. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

I söndagens avsnitt av 32 Thoughts: The Podcast uppger Sportsnets Elliotte Friedman att Toronto Maple Leafs kan komma att anklaga Vegas Golden Knights för otillbörlig påverkan, så kallad ”tampering”, om de skriver kontrakt med Mitch Marner när NHL:s free agency öppnar den 1 juli.

– Jag fäller ingen dom om huruvida Vegas är skyldiga eller inte, säger Friedman.

– Det har förekommit vissa diskussioner om att om Marner går till Vegas så kan Maple Leafs anklaga dem för otillbörlig påverkan. Återigen, jag har inga bevis för att Vegas gjort något fel, men det här är en tidpunkt då klubbarna i ligan är extremt känsliga kring sådana här frågor… Några general managers sade till mig i lördags att de tror att NHL är sugna på att statuera exempel.

– Om Vegas gör en trade med Toronto och skickar en eller två bra spelare dit, gissar jag att Leafs kommer låta bli att anmäla dem.

Uttalandet kom dagen efter att det började cirkulera uppgifter om att Maple Leafs och Golden Knights för diskussioner om en så kallad sign-and-trade för Marner – liknande den affär där Calgary Flames och Florida Panthers kom överens i juli 2022, när Matthew Tkachuk skrev ett åttaårskontrakt med Flames innan han byttes bort till Florida i ett jättebyte.

Enligt rapporter skulle Toronto i ett sådant byte få forwarden Nicolas Roy och backen Nicolas Hague i utbyte för Marner.

Vegas Golden Knights har jagat Mitch Marner länge

Friedman berättar att Vegas intresse för Marner sträckt sig över det senaste året. Han tog upp ett potentiellt byte som nästan blev av under NHL-draften 2024, där Leafs visade intresse för Golden Knights-backen Shea Theodore, men där förhandlingarna till sist sprack.

Det har också rapporterats att Marner vägrade att häva sin no trade-klausul, vilket ska ha stoppat ett potentiellt byte med Carolina Hurricanes före trade deadline. Enligt Friedman plockades Golden Knights då in i bilden för att försöka få affären att gå i lås.

– Vegas kom in i diskussionerna och man pratade om Marner till Vegas, [Mikko] Rantanen från Carolina till Dallas – vilket ju till sist hände – men man lyckades inte få ihop det för Hurricanes del. Kunde de hitta rätt pusselbitar eller spelarpaket som gjorde dem nöjda? En trevägsaffär diskuterades. Jag tror aldrig det gick så långt att det presenterades för Marner, men det fanns uppe som ett alternativ. … Det är ytterligare ett exempel på hur Vegas visat intresse för Marner. Men det gick helt enkelt inte att få till.

Väntas få årslön på 12-13 miljoner dollar

Friedman uppger att Vegas undersökte möjligheten att få rättigheterna till Marner redan under NHL:s Draft Combine, och att diskussionerna tog fart i samband med draften förra veckan.

– Jag tror att under den senaste veckan har samtalen börjat ta fart, att Maple Leafs och Golden Knights har diskuterat hur ett byte av Marners rättigheter skulle kunna se ut.

Om en ”sign-and-trade” blir verklighet kommer Vegas att behöva skapa utrymme i lönetaket för att få in Marner, även om lagen under sommarens lågsäsong får ligga upp till tio procent över taket. Roy har en lönetaksträff på tre miljoner dollar fram till säsongen 2026/27, medan Hague är en så kallad restricted free agent. Enligt CapWages har Vegas drygt 7,6 miljoner dollar i projicerat lönetakutrymme. Eftersom Marner tros kunna få ett kontrakt värt omkring 12-13 miljoner dollar per säsong, kommer general managern Kelly McCrimmon att behöva tänka kreativt.

Marner har tillhört Leafs sedan klubben valde honom i första rundan av draften 2015. Under nio säsonger har Toronto-sonen spelat 657 grundseriematcher och noterats för 221 mål och 520 assist för totalt 741 poäng. I slutspelet har han producerat 63 poäng på 70 matcher. Den gångna säsongen var hans poängmässigt bästa hittills – 102 poäng på 81 matcher.