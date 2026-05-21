HISTORISK: Sveriges första PWHL-mästare

Lina Ljungblom skrev inatt hockeyhistoria. Med ett mål för sitt Montréal Victoire, i fjärde finalmötet, säkrade hon PWHL-titeln som första svensk.

Lina Ljungblom är Sveriges första PWHL-mästare.

I slutändan var det inget snack om saken. Montréal Victoire utnyttjade sin andra matchboll och säkrade 4–0 i det fjärde finalmötet med Ottawa Charge.

En seger som inte bara skrev kanadensisk historia genom att säkra PWHL-titeln, utan även svensk hockeyhistoria. För bland spelarna som firade med Walter Cup efter slutsignalen fanns Lina Ljungblom. Den första svenska spelaren någonsin att ta hem titeln i den nordamerikanska proffsligan för damer.

– Det hade väl varit kul. Framför allt tänker jag på att jag vill vinna med tjejerna som är i laget, sa 24-åringen till hockesverige.se inför finalserien.

Ljungblom målskytt när PWHL-titeln säkrades

Och om man ändå ska passa på att skriva historia så kan man väl ändå göra det som målskytt?

Montréal Victoire hade förlorat det tredje finalmötet med 1–2 efter att serien vänt till Ottawas hemmaplan. Men den här gången öste man på till hela 4–0. Delvis genom Ljungblom som satte den sista spiken i kistan när hon tryckte in 4–0-pucken med drygt fyra minuter kvar att spela. Hennes första i slutspelet och femte för säsongen.

På vägen till denna titel besegrade Montréal även Minnesota Frost i en semifinal. Det lag som lyft Walter Cup två år i rad, sedan ligans start.

