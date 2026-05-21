Den sista pusselbiten i Örebro (?): ”Övertygad”

Max Véronneau ser ut att bli den sista pusselbiten i Örebro. Det menar Henrik Löwdahl, som hoppas få se stjärnan lyfta på nytt i SHL.

– Han känns ruggigt revanschsugen, säger sportchefen till Nerikes Allehanda om den tidigare Leksandsspelaren.

Henrik Löwdahl och Örebro har gjort klart med Max Véronneau.

När Max Véronneau flyttade till Sverige för första gången, 2020, var det för spel under Martin Filander. Nu återförenas den kanadensiske stjärnan med huvudtränaren – i Örebro.

Efter att värvningsbomben slagit ner under söndagen kommer nu nya ord från Henrik Löwdahl i Nerikes Allehanda. SHL-sportchefen menar där att Örebro hoppas kunna lyfta 30-åringen igen efter några tuffare år i Leksand. Det för att delvis kunna ersätta Patrik Puistola i lagbygget.

– Martin var med och tog honom till Sverige första gången och är positiv till den här värvningen och är övertygad att han kommer få Max att göra många mål igen. Det känns som en spännande lösning, säger Löwdahl till tidningen och fortsätter.

– Det är en spelare som har otroligt hög potential. En rapp forward med näsa för målet. Sedan har han väl haft ett par lite tuffare säsonger men han känns ruggigt revanschsugen.

Véronneau sista pusselbiten i Örebro?

Och på tal om lagbygge var Max Véronneau även den sista pusselbiten för Örebro. Åtminstone på forwardssidan.

– Vi tycker att vi har uppgraderat centersidan. Vi får in Josh Dickinson som spelat i ligan i ganska många år nu och vet vad det handlar om. Han har bevisat sig på SHL-nivå. Sedan har vi tappat Puistola och även Noah Steen som är tunga tapp. Men vi får ju även tillbaka spelare som hade rätt skadefyllda säsonger som vi förväntar oss få ut mer av än vad vi fick den förra säsongen, säger Löwdahl.

En lucka finns dock kvar i laget, och det på backsidan. David Quenneville ryktas bli kvar, men är inte presenterad av skattetekniska skäl. Samtidigt finns det även en risk att man tappar Robin Salo med rykten om NHL-intresse.

– Vi kommer fortsätta att följa och se vad som dyker upp. Vi kan ju bli av med spelare och då gäller det att ha koll. Det kommer tuffa på men sedan blir det ju inte att vi jagar på samma sätt, säger Löwdahl.

