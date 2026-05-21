KLART: Patrik Allvin blir inte kvar i Vancouver Canucks

Trots sparkningen från GM-posten har Patrik Allvin ryktats bli kvar i Vancouver Canucks. Nu kommer beskedet att den 51-årige svensken lämnar NHL-organisationen.

Patrik Allvin väljer att inte stanna i Vancouver Canucks. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP.

En tung säsong under Patrik Allvins ledning ledde, i slutet av april, till att Vancouver Canucks general manager fick sparken.

”Vi kände att det var dags att göra en förändring och ha någon annan som sitter i general manager-stolen”, förklarade klubbpresidenten Jim Rutherford. Men samtidigt öppnade han för att behålla svensken inom NHL-organisationen. Erbjudandet var att stanna och arbeta med utveckling och amatörscouting, men ryktena sa då att 51-åringen kände sig klar.

En månad efter sparkningen kommer nu besked om just detta. TSN:s initierade Darren Dreger skriver på X att Patrik Allvin officiellt lämnar Canucks.

”Det fanns en kvarblivande känsla att han kanske skulle överväga en annan roll inom organisationen. Allvin är väl respekterad i hockeyvärlden och kommer att ha alternativ”, skriver även Dreger.

Patrik Allvin kopplas ihop med Seattle Kraken

Patrik Allvin har dessutom redan kopplats ihop med ett nytt NHL-jobb. Detta av insidern Elliotte Friedman, som i podcasten ”32 thoughts”, menat att Seattle Kraken kan vara ett alternativ. Svensken jobbade nämligen med klubbens nuvarande GM, Jason Botterill i Pittsburgh Penguins mellan 2007 och 2017.

– Jag undrar om han hamnar där. Många har föreslagit Minnesota för att han har en historia med Bill Guerin, men det har han också med Jason Botterill. Jag tror att det också kan vara möjligt för Allvin, sa Friedman i avsnittet en vecka efter sparkningen.

Seattle har redan Botterill som general manager, men Ron Francis lämnar sin post som ”President of hockey operations” efter säsongen. Något som kan öppna en stol för Allvin.