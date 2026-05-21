Kalmar HC står fortsatt utan huvudtränare inför 2026/27. Nu ger Daniel Stolt nya svar kring Mattias Karlin- och Hampus Sylvegård-ryktena.

– Här och nu, nej, svarar sportchefen samtidigt kring Hudiksvalls Filip Algeman, i Barometern.

Sedan Viktor Tuurala tackat för sig har ryktena varit många kring huvudtränarjobbet i Kalmar. Expressen har skrivit om både Hampus Sylvegård och Mattias Karlin som två aktuella namn. Men sedan seglade även Hudiksvalls Filip Algeman upp som en kandidat, enligt tidningen.

– Vi vet vad vi vill och vi har en stark tro på det vi jobbar efter. Vi har en del intressanta krokar ute och vi får se vad det landar i. Mer konkret än så kan jag inte vara, svarar nu den hockeyallsvenska klubbens sportchef Daniel Stolt i Barometern.

När det gäller Algeman, som ser ut att stoppas av Hudiksvall, är Stolt tydlig:

– Det är en spännande tränare och ett bra namn. Men här och nu, nej, svarar han på frågan om det fortfarande är aktuellt.

Stolt: Kalmar för ingen dialog med Karlin

Det beskedet lämnar Sylvegård och Karlin (med fler).

– Hampus Sylvegård har en bra säsong i Nybro, men fick ett tråkigt avslut. Vi har koll på honom. När det gäller Mattias Karlin är det naturligt att vi kopplas ihop då vi arbetade ihop i Västervik i flera år, svarar Daniel Stolt Barometern.

29-årige Sylvegård klev upp som huvudtränaren i Nybro till 2025/26, men fick sedan sparken. Då med hänvisning till ”missnöje på ett antal punkter, bland annat ledarskapet”. Mattias Karlin gick samma öde till mötes i början av december när det blev tydligt att MoDos återtåg mot SHL inte var på rätt spår.

Daniel Stolt ger ytterligare svar om Karlin:

– Vi har inte haft någon dialog alls om det, utan bara om andra grejer. Han har sin familj i Örnsköldsvik och det är där han är idag, säger Kalmar-sportchefen.